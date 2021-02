Biden ventes at bruge Camp David mere end Donald Trump, der angiveligt savnede golfbaner i bjergkomplekset.

USA's præsident, Joe Biden, er fredag ankommet til Camp David på sin første weekendtur til bjergkomplekset.

Landstedet har i årtier fungeret som et åndehul for amerikanske præsidenter.

Mange af Bidens forgængere har været glade for at kunne tage op i mere rustikke rammer i bjergene i det vestlige Maryland og dér slippe for Washingtons hektiske omgivelser for en stund.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters ventes Joe Biden at anvende stedet mere end Donald Trump, som var der i alt 14 gange i løbet af sine fire år som præsident.

Ifølge tidligere rådgivere til Trump, som udtaler sig anonymt til Reuters, var stedets tilbagetrukne placering og mangel på golfbaner ikke lige Trumps kop te.

Men Biden ser angiveligt frem til weekendturen, hvor også hans hustru, Jill, er med.

- Vi skal op til Camp David til valentinsdag, siger han ifølge Bloomberg og tilføjer, at han håber på "bare at hænge ud med familien og gøre det, vi altid gør".

Tidligere præsident George W. Bush brugte blandt andet Camp David til at tage op og køre på mountainbike, mens Jimmy Carter fiskede i området.

- Det er en chance for at få lidt frisk luft og at komme væk fra pressen sammen med familien og venner, siger historikeren Douglas Brinkley ifølge Reuters.

