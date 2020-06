Amerikanerne skal stadig stemme ved primærvalg, selv om Joe Biden er Demokraternes eneste kandidat.

Den forventede demokratiske præsidentkandidat Joe Biden står ifølge prognoser til at vinde Demokraternes primærvalg i delstaterne New York og Kentucky.

Det viser prognoser fra det amerikanske medie NBC News og nyhedsbureauet AP natten til onsdag dansk tid.

Den tidligere vicepræsident er den eneste tilbageværende kandidat fra Demokraterne, efter at senator Bernie Sanders trak sit kandidatur i april.

Men Sanders valgte at forblive på stemmesedlerne for at skaffe flere delegerede og dermed få mere indflydelse på Demokraternes politik ved sommerens konvent.

Joe Biden har allerede sikret sig nok delegerede til at kunne blive udnævnt officielt som Demokraternes kandidat til præsidentvalget til november.

Udnævnelsen finder sted ved partiets konvent til august.

/ritzau/