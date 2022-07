Lyt til artiklen

Det skabte ramaskrig verden over og sendte tusindvis på gaden i voldsomme protester.

Og abortdebatten har kørt på fuldt blus i USA lige siden den amerikanske højesteret den 26. juni omstødte den historiske »Roe v. Wade«-afgørelse, der siden 1973 har sikret retten til abort i USA,

Nu prøver den demokratiske præsident Joe Biden, der har kaldt afgørelsen for en »tragisk fejltagelse«, så at slå tilbage ved at underskrive en såkaldt executive order.

Den skal forsøge at udvide adgangen til abortmedicin og sørge for advokathjælp til kvinder, der står over for at blive retsforfulgt for at have fået en abort, skriver The Guardian.

»Det her spørgsmål fylder så meget, og det er en stor dagsorden i USA lige nu. Der er også rigtig mange, der gerne også gerne så, at Biden gjorde langt mere end det, han gør i dag, lyder det fra B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

Når Joe Biden alligevel ikke sætter hårdere ind nu, handler det til dels om politisk taktik frem mod midtvejsvalget i november.

»Demokraterne øjner lige nu en stor politisk chance i at få debatten til at køre videre, fordi ser en chance for at abortspørgsmålet kan blive den sag, der kan sikre dem at de kan få et flertal i Kongressen,« siger Jakob Illeborg.

Politiet i Los Angeles til stede ved en demonstration for kvinders ret til abort den 6. juni 2022. Foto: ETIENNE LAURENT Vis mere Politiet i Los Angeles til stede ved en demonstration for kvinders ret til abort den 6. juni 2022. Foto: ETIENNE LAURENT

Derfor sørger Joe Biden lige nu for at gøre, hvad han kan for at sikre hjælp til abort i særligt de stater, der allerede har indført restriktioner eller reelt forbudt kvinder at få foretaget aborter.

Omvendt finder han ikke den helt store hammer frem lige nu. Det handler ifølge Jakob Illeborg om at Demokraterne er også er optagede at vise, at vælgerne bliver nødt til at vælge et nyt politisk flertal til november.

»Demokraterne har tydeligt lagt an til, at man tror på at det her spørgsmål kan få flere til at gå ned og stemme på dem til november, fordi målingerne viser, at der er et ret stort flertal i USA for retten til abort. Det her bliver et stort tema til valget i november,« siger Jakob Illeborg.

Beslutningen om at omstøde »Roe v. Wade« ses som en stor sejr for Republikanerne og USAs kristne højrefløj, og den ventes at medføre flere markante ændringer i den amerikanske abortlovgivning, hvor enkelte delstater nu helt kan forbyde abort.

Tretten delstater har allerede indført lovgivning i form af såkaldte »trigger bans«, der gør, at abort vil blive forbudt eller stærkt begrænset ved lov.

Delstaten Missouri var efter højesterets afgørelse den første stat til at gøre det ulovligt at få udført abort.