De 1991 delegerede, det kræver at blive nomineret som præsidentkandidat, har Joe Biden nu ifølge flere medier.

Den tidligere vicepræsident Joe Biden har officielt fået nok delegerede til at vinde nomineringen som præsident Donald Trumps demokratiske modstander til efterårets præsidentvalg i USA.

77-årige Biden har nemlig skaffet sig de 1991 delegerede, det kræver at blive nomineret, skriver flere amerikanske medier, herunder CBS News.

- Folkens, i aften sikrede vi de 1991 delegerede, vi har brug for, for at vinde nomineringen.

- Jeg vil bruge hver dag mellem nu og 3. november på at kæmpe for amerikanernes stemmer over hele landet, så vi sammen kan vinde kampen om denne nations sjæl, skriver Biden på Twitter.

Milepælen er stort set kun symbolsk, da Bidens konkurrenter i Demokraternes præsidentkandidat-kapløb alle har trukket sig.

Tirsdag afholdt syv delstater i USA primærvalg, og det var her, at Biden sikrede sig nok delegerede. Optællingen fra valgene kommer først tre dage efter, da den igangværende coronaviruspandemi har betydet, at valgene har måttet afholdes elektronisk. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Den tidligere vicepræsident har i flere måneder været betragtet som Demokraternes sandsynlige kandidat.

Bernie Sanders trak sig fra kampen om Demokraternes nominering 8. april som den sidste modstander til Biden og gav sin støtte til den tidligere vicepræsident.

Men Sanders valgte at blive på stemmesedlen for at samle flest mulige delegerede og dermed få større indflydelse på Demokraternes politik ved partiets konvent til juli.

I USA's valgkamp har Joe Biden de seneste uger trukket fra i meningsmålingerne i forhold til den republikanske præsident, Donald Trump.

I en måling fra nyhedsbureauet Reuters og analyseinstituttet Ipsos fra 3. juni står Joe Biden til at få 47 procent af stemmerne mod Donald Trumps 37 procent, hvis et præsidentvalg fandt sted i dag.

De ti procentpoint er den største føring, Joe Biden har haft, siden han har været Demokraternes eneste nominerede, skriver Reuters.

/ritzau/