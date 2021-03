Joe Biden holder første pressemøde 25. marts. Det er mindst 100 år siden, USA's præsident har ventet 60 dage.

Om lidt over en uge vil Joe Biden holde sit første pressemøde som USA's præsident.

Det sker torsdag den 25. marts, oplyser Bidens pressetalsmand, Jen Psaki, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Pressekonferencen er planlagt, mere end 60 dage efter at Joe Biden tiltrådte som USA's 46. præsident den 20. januar.

Det er den længste periode i begyndelsen af et amerikansk præsidentskab i mindst et århundrede, hvor præsidenten ikke har holdt et pressemøde.

Indtil nu har det faktum vakt kritik og undren blandt politiske modstandere og journalister.

Blandt de sidste tre præsidenter tog Donald Trump imod spørgsmål fra pressen efter 27 dage, Barack Obama efter 20 dage og George W. Bush efter 33 dage. Det viser en analyse fra mediet CNN.

Samtidig har avisen The Washington Post opgjort, at Donald Trump per 14. marts i begyndelsen af sin præsidentperiode havde holdt fem pressemøder, mens Barack Obama havde holdt to.

Joe Biden har ved enkelte lejligheder taget imod spørgsmål fra journalister i forbindelse med rejser eller arrangementer, men det har altså ikke været i form af et decideret pressemøde.

Kritikere mener, at de ansatte, der arbejder med præsidentens kommunikation, er bekymrede for, hvordan han vil klare uforudsigeligheden ved et pressemøde, hvorfor han angiveligt undgår pressen.

Ifølge Jen Psaki har Joe Biden ikke prioriteret at holde et pressemøde, fordi han har arbejdet med at få vedtaget sin store coronahjælpepakke på 1900 milliarder dollar i Kongressen.

- Det er der, hans tid, energi og fokus har været, har pressetalsmanden udtalt ved briefinger.

