Adskillige skoler, børnehaver og museer ligger i ruiner i Ukraine. Og det er langt fra et tilfælde, vurderer Joe Biden.

USAs præsident Joe Biden udtaler, at Rusland forsøger at fjerne ukrainernes identitet og kultur.

»Ikke kun forsøger Vladimir Putin at overtage Ukraine, han forsøger bogstaveligt talt at udslette det ukraisnke folks kultur og identitet.«

»At angribe skoler, børnehaver, hospitaler, museer uden andet formål end at fjerne en kultur,« siger USAs præsident ifølge The Guardian.

Joe Biden anklager Ruslands præsident Vladimir Putin for at forsøge at udslette Ukraines kultur og russificere landet - og anklagen er ikke grebet ud af den blå luft.

Ruslands præsident har for eksempel underskrevet et dekret, der gør det nemmere for folk i erobrede områder i Ukraine at få russisk statsborgerskab og pas.

Der har ligeledes været meldinger om, at russiske soldater har ransaget skoler og hjem for ukrainske skolebøger, som de ville fjerne.

Senest har Rusland indsat mobile propaganda-varevogne i Mariupols ruiner, som kan informere indbyggerne med russiske nyheder.

Indbyggere i Mariupol kigger på varevognen med den store tv-skærm med russiske nyheder. Foto: Twitter Vis mere Indbyggere i Mariupol kigger på varevognen med den store tv-skærm med russiske nyheder. Foto: Twitter

Men selvom Rusland forsøger at russificere Ukraine, så siger Joe Biden, at den russiske plan har givet et bagslag.

Joe Biden lagde vægt på, at Europa har samlet sig, og at Finland og Sveriges NATO-udmelding kun har gjort forsvaret stærkere.