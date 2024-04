Midt i støj fra maskiner og publikum står Joe Biden og fortæller en historie, hvor alle lige må spidse ører.

For sagde han lige det?

Præsident Biden antydede to gange onsdag, at hans onkel Ambrose Finnegan blev spist af kannibaler i New Guinea, efter at hans fly styrtede ned under Anden Verdenskrig – selvom militære optegnelser viser, at flyet styrtede ned i Stillehavet.

»Han blev skudt ned i et område, hvor der var mange kannibaler på det tidspunkt,« fortalte Biden indledningsvis til journalister efter at have besøgt et krigsmindesmærke, der bærer hans onkels navn, i Scranton.

»De fandt aldrig hans lig, men regeringen vendte tilbage til stedet, sidste gang vi var der, hvor de fandt resterne af flyet.«

Efter at have ankommet til Pittsburgh til en tale om ståltariffer, fortalte den 81-årige præsident den samme historie. Den historie kan du se øverst i artiklen.

»Han blev skudt ned i New Guinea, og de fandt aldrig liget, fordi der plejede at være – der var rigtig mange kannibaler i den del af New Guinea,« sagde for anden gang.

Pentagon's Defense POW/MIA Accounting Agency siger, at Finnegans fly faktisk gik tabt over det åbne hav den 14. maj 1944, skriver NY Post.

»Af ukendte årsager blev dette fly tvunget til at kaste sig i havet ud for New Guineas nordkyst. Begge motorer svigtede i lav højde, og flyets næse ramte vandet hårdt,« står der i militærets beretning.

»Tre mænd formåede ikke at komme ud af det synkende vrag og gik tabt i styrtet. Et besætningsmedlem overlevede og blev reddet af en forbipasserende pram. En luftsøgning den næste dag fandt ingen spor af det forsvundne fly eller de tabte besætningsmedlemmer.«

Biden fortalte historien, mens han angreb tidligere præsident Donald Trump for angiveligt at have droppet et besøg i 2018 på en militærkirkegård uden for Paris efter at have kaldt de faldne amerikanske tropper, der ligger begravet der. for 'tabere'.