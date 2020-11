Biden forstår Trump-tilhængernes skuffelse og opfordrer til at give hinanden en chance, siger han i sejrstale.

Nøjagtigt 48 år efter at Joe Biden første gang vandt sit senatssæde i delstaten Delaware, står den 77-årige demokrat lørdag aften på scenen i Wilmington i selv samme stat med kurs mod Det Hvide Hus.

- Folket i dette land har talt. De har leveret os en klar sejr. En overbevisende sejr, siger han fra scenen uden for konferencecentret Chase Center.

Joe Biden opfordrer amerikanerne til at stå sammen og forsikrer om, at han ikke "ser blå stater og røde stater, men kun forenede stater".

- Jeg lover at være en præsident, som sigter mod at forene og ikke at splitte, siger han i sin sejrstale.

Samtidig lover Biden, at han vil sikre, at USA bliver "respekteret rundt omkring i verden igen".

Han siger, at det er tid til at "hele".

Det her er tidspunktet, hvor vi skal hele, Amerika, siger Joe Biden.

Med en sejr i delstaten Pennsylvania stod det tidligere lørdag klart, at Biden bliver USA's 46. præsident.

Han bliver samtidig den ældste præsident nogensinde, når han overtager embedet efter præsident Donald Trump.

I sin tale lørdag aften lokal tid lover Biden, at han vil gøre op med systemisk racisme, ligesom at han vil gøre en indsats mod klimaforandringer.

Han varsler også, at han vil gøre alt, hvad han kan, for at få styr på coronapandemien.

USA har de seneste dage dagligt sat rekord for antallet af nye tilfælde af coronavirus, og natten til søndag dansk tid er der ifølge Johns Hopkins University registreret flere end 237.000 coronarelaterede dødsfald i landet.

Joe Biden siger også, at han tror, at amerikanerne ønsker et samarbejde mellem republikanere og demokrater.

- Det er en del af det mandat, jeg har fået, siger han.

Biden siger videre, at han godt kan forstå, at Donald Trumps tilhængere er skuffede.

- Til alle jer, der stemte på præsident Trump, så forstår jeg godt jeres skuffelse i aften. Jeg har selv tabt et par gange. Men lad os nu give hinanden en chance, siger han.

Biden runder sin tale af med at takke alle og siger, at USA kan opnå, hvad det vil.

/ritzau/