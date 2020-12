Den 67-årige Lloyd Austin kan blive USA's første sorte forsvarsminister, hvis Senatet godkender ham.

USA's kommende præsident, Joe Biden, har nomineret den pensionerede general Lloyd Austin til posten som forsvarsminister.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den 67-årige Austin kan dermed blive den første sorte forsvarsminister i USA's historie, hvis han bliver godkendt af Senatet.

- Gennem hele sin dedikerede karriere - og i de mange timer, vi har tilbragt sammen i Situationsrummet i Det Hvide Hus og med vores udsendte styrker - har general Austin udvist eksemplarisk lederskab, karakter og styring, siger Biden i en erklæring.

- Han er ekstremt kvalificeret til at håndtere de udfordringer og kriser, som vi står over for i øjeblikket.

Nomineringen kommer ikke som den store overraskelse. Mandag oplyste flere kilder med kendskab til Joe Bidens overvejelser således til mediet Politico, at Austin var udset til posten som forsvarsminister.

/ritzau/