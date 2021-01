Joe Biden underskriver 15 dekreter på første dag som USA's præsident. Blandt andet skal USA tilbage i WHO.

På sin første dag som præsident har Joe Biden underskrevet flere præsidentielle dekreter.

Det gælder blandt andet, at USA igen skal tilsluttes Parisaftalen, hvor verdens lande har sat mål om at begrænse den globale opvarmning. Donald Trump besluttede i 2017 at trække USA ud af aftalen.

Samtidig tilbagetrækker USA tilladelsen til den omstridte olieledning Keystone XL mellem Canada og USA, der er blevet voldsomt kritiseret af miljøaktivister.

- Vi vil bekæmpe klimaforandringerne på en måde, som vi ikke har gjort hidtil, siger den 78-årige præsident.

Processen med at genindtræde i Parisaftalen tager en måned, hvilket betyder, at USA kun i en kort periode har været meldt ud af den, siden landet officielt forlod den i november.

USA var det første land, der trådte ud af klimaaftalen. Den blev indgået mellem stort set alle verdens lande på et stort klimamøde i Paris i 2015.

I alt har Biden underskrevet 15 dekreter onsdag som en af hans første handlinger som præsident.

Dekreterne adresserer ud over klimaforandringer også coronaviruspandemien og raceuligheder og trækker flere af de tiltag tilbage, som blev indført af Bidens forgænger, Donald Trump.

Joe Biden har ligeledes underskrevet et dekret, der igen slutter USA til Verdenssundhedsorganisationen, WHO. Trump valgte sidste år at trække USA ud af det internationale samarbejde i organisationen.

Joe Biden beordrer også mundbind og afstand påkrævet i statsejede bygninger og på statsejede områder for at bremse spredning med coronavirus.

Andre dekreter handler om at fjerne rejserestriktioner for personer fra en række lande med overvejende muslimsk befolkning og stoppe byggeriet af en mur ved grænsen til Mexico.

Biden blev taget i ed som præsident ved en ceremoni onsdag kort før klokken 18.00 dansk tid.

/ritzau/Reuters