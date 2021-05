USA's præsident vil organisere international hjælp til Gazastriben efter 11 dages israelske bombardementer.

USA's præsident, Joe Biden, vil hjælpe med at organisere international bistand til at "genopbygge Gaza".

Det siger Biden på et pressemøde fredag. Han gentager desuden, at den eneste løsning på den langvarige konflikt i Mellemøsten er, at der bliver oprettet en palæstinensisk stat side om side med Israel - den såkaldte tostatsløsning.

Samtidig understreger han, at der ikke er nogen ændring i USA's opbakning til Israel og landets sikkerhed.

- Der vil ikke blive fred, før regionen entydigt anerkender Israels eksistens, siger Biden.

Udmeldingen kommer, efter at Israel og Hamas efter 11 dages gensidige angreb torsdag indgik en våbenhvile.

Krigshandlingerne begyndte 10. maj, og frem til våbenhvilen trådte i kraft natten til fredag var 232 palæstinensere blevet dræbt i israelske luftangreb mod mål i Gazastriben, som kontrolleres af den militante Hamas-bevægelse.

Tusindvis af palæstinensere, som flygtede fra bombardementerne, begyndte fredag af vende tilbage til deres i manges tilfælde beskadigede boliger.

Dele af Gazastriben er jævnet med jorden, og ifølge Hamas er 120.000 af de to millioner indbyggere blevet fordrevet.

I Israel har 12 personer mistet livet under raketbeskydning fra Hamas mod israelske byer.

Hamas og gruppen Islamisk Jihad har fra Gaza sendt omkring 4000 raketter i retning mod Israel under konflikten.

Størstedelen af raketterne blev nedskudt af det israelske forsvarssystem, "Jernkuplen", som missilsystemet bliver kaldt.

Biden oplyser videre på pressemødet, at han har bedt Israel sørge for, at der bliver sat en stopper for sammenstød mellem befolkningsgrupper i Jerusalem.

Fredag eftermiddag udbrød der nye gadekampe mellem israelsk politi og palæstinensiske demonstranter i området ved al-Aqsa-moskéen i Jerusalem.

En talsmand for politiet har oplyst, at politifolk blev angrebet af stenkastende palæstinensere, som trodsede afspærringer og andre foranstaltninger, der skulle forebygge nye sammenstød.

/ritzau/AFP