I en tv-tale siger Joe Biden, at demokratiet i USA i øjeblikket er under et hidtil uset angreb.

Den kommende præsident i USA, demokraten Joe Biden, har onsdag eftermiddag lokal tid adresseret nationen på tv, efter at demonstranter er trængt ind i Kongressen.

- Jeg opfordrer præsident Trump til at gå på nationalt tv og indfri sit løfte og forsvare forfatningen og kræve et stop for denne belejring, siger Joe Biden om urolighederne.

Han siger samtidig, at de "kaotiske scener ved kongresbygningen ikke afspejler det sande USA".

- I øjeblikket er vores demokrati under et hidtil uset angreb, som vi ikke har oplevet i nyere tid, siger Joe Biden.

Tv-kanalen CNN rapporterer, at politiet bruger tåregas mod demonstranterne for at få styr på situationen. Samtidig viser billeder fra CNN, at tilhængere af præsident Donald Trump er i selve kongresbygningen.

Få minutter efter Bidens tale har Trump lagt en video på Twitter, hvori han opfordrer demonstranterne til at gå hjem.

- Vi skal have fred. Så gå hjem, vi elsker jer, siger præsident Donald Trump i videoen.

Samtidig gentager præsidenten påstand om valgsvindel.

