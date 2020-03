For en uge siden var han dømt ude. Kampagnen var død. Han kunne ligeså godt give op.

Men på få intense timer havde Joe Bidens kampagne ikke bare fået kunstigt åndedræt - den var vakt til live og sprintede af sted.

Joe Biden vandt 8 ud af 14 delstater på 'Super Tuesday'. Inden havde han blot vundet en enkelt af fire tidlige delstater. I de to første havde han modtaget syngende lussinger fra vælgerne.

Men Joe Biden er tilbage.

Den tidligere vicepræsident under Barack Obama fører inden tirsdagens seks delstater stemmer i det, der kaldes 'mini-Super Tuesday', når det kommer til mængden af vundne delstater - og vigtigst af alt i mængden af delegerede.

Biden har således 670 delegerede, mens Bernie Sanders på andenpladsen har 574. Den sidste af de tilbageværende kandidater Tulsi Gabbard regnes ikke som en faktor med sine blot to vundne delegerede.

Men der er fortsat meget langt til en endelig nominering, der kræver, at en kandidat når over de magiske 1.990 delegerede for at blive den demokratiske udfordrer til præsident Donald Trump i november.

Og under mini-Super Tuesday ser det umiddelbart ud til, at han kan udbygge den føring.

Der stemmes i delstaterne Washington, Idaho, Mississippi, Missouri, North Dakota og vigtigst Michigan.

I alt er 365 delegerede på spil, hvilket svarer til til 9,2 procent af den samlede mængde.

Men i Michigan er der mere end bare 125 delegerede på spil.

Delstaten, der er den med flest delegerede på mini-Super Tuesday, er nemlig rig på arbejderklasse-stemmer.

Og netop de stemmer var med til at give Donald Trump sejren for næsten fire år siden.

I delstaten har forskellige meningsmålinger vist vidt forskellige scenarier - og derfor kan alt fortsat ske i Michigan.

Blandt de øvrige stater er det for alvor kun Missouri og Washington (den nordvestlige delstat, ikke D.C., som ikke er en delstat), som bærer seriøs vægt med delegerede.

Og i Washington ser Bernie Sanders i flere målinger ud til at være favoritten til de 89 delegerede, mens Joe Biden står som favorit i Missouri og de øvrige delstater.