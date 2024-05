Ifølge USAs præsident Joe Biden har Israel tilbudt Hamas en ny og omfattende aftale om våbenhvile.

Det har Joe Biden netop meddelt ved Det Hvide Hus, rapporterer adskillige medier, herunder Reuters, Sky News og Al Jazeera.

Han opfordrer Hamas til at acceptere aftalen.

»Alle, der ønsker fred nu, må hæve deres stemmer og arbejde for at gøre den til virkelighed. Det er på tide, at denne krig slutter,« lød det fra præsidenten.

Ifølge Sky News indebærer aftalen tre punkter.

For det første skal Israel og Hamas aftale en våbenhvile på seks uger, imens der bliver forhandlet om en permanent aftale.

Dernæst vil Israel have, at Hamas udleverer de resterende gidsler, som Hamas kidnappede i terrorangrebet 7. oktober. Omvendt vil Israel trække sine styrker ud af Gaza.

Og den sidste fase handler om en genopbygningsplan af civile områder, siger Biden.

Torsdag lød det fra Hamas, at de havde oplyst til mæglere, at man var klar til en altomfattende aftale, herunder en udveksling af gidsler og fanger, hvis Israel stopper krigen i Gazastriben.

Forhandlinger mæglet af blandt andet Egypten og Qatar om en mulig våbenhvile mellem Israel og Hamas er gentagne gange gået i stå.

Begge sider beskylder den anden for manglen på fremskridt.