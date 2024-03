Gæstelisten til årets State of the Union-tale bærer præg af det seneste års store begivenheder i verden.

Det første reagensglasbarn født i USA. Sveriges statsminister. En sagsøger i en abortsag fra Texas. Og familiemedlemmer til et af de israelske gidsler, der holdes fanget af Hamas i Gaza.

Når USA's præsident, Joe Biden, natten til fredag dansk tid holder sin årligt tilbagevendende State of the Union-tale i Kongressen, har han sammen med sin hustru inviteret en række nøje udvalgte gæster.

Valget af gæster afspejler de sager og begivenheder, som Joe Biden vil berøre. Det skriver Reuters.

Gæstelisten tæller blandt andet Elizabeth Carr. Da hun blev født for 42 år siden, var hun det første barn, der var blevet undfanget ved reagensglasbehandling i USA.

Kunstig befrugtning er den seneste tid kommet på dagsordenen i USA, efter at den delstatslige højesteret i Alabama afgjorde, at det kan betragtes som barnedrab, hvis kunstigt befrugtede æg går tabt.

Afgørelsen fik flere klinikker i Alabama til at sætte deres fertilitetsbehandlinger på pause. De var nemlig nervøse for at komme i klemme, hvis befrugtede æg skulle gå tabt i deres varetægt.

En anden gæst er Sveriges statsminister, Ulf Kristersson. Sverige bliver netop torsdag Nato-alliancens 32. medlem, når landets ansøgning bliver endeligt godkendt i Washington D.C.

Derudover deltager Kate Cox, som sidste år sagsøgte Texas, fordi hun ifølge delstatens love ikke måtte få en abort, selv om hendes foster var alvorligt sygt, og graviditeten i øvrigt truede Kate Cox' eget helbred.

Også Orna og Daniel Neutra er blandt tilhørerne, når Joe Biden tager temperaturen på situationen i USA og verden i sin State of the Union-tale.

De er henholdsvis mor og bror til amerikaneren Omer Neutra, der siden 7. oktober sidste år har været holdt som gidsel af den palæstinensiske bevægelse Hamas i Gaza.

I alt blev 240 personer taget som gidsler af Hamas, da bevægelsen angreb Israel 7. oktober. Blandt gidslerne var både israelere og udlændinge.

/ritzau/