Joe Biden holdt sig på ingen måde tilbage, da han tog ordet.

»Har I ingen skam i livet?« spurgte den amerikanske præsident.

Spørgsmålet var rettet bredt mod republikanske modstandere og faldt i forbindelse med en 20 minutter lang tale i National Constitution Center i Philadelphia sent tirsdag.

Her foretog Joe Biden sit hidtil mest aggressive angreb på de lovændringer, der siden præsidentvalget sidste år er blevet vedtaget i flere republikanske stater – i mindst 17 stater viser en undersøgelse fra Brennan Center for Justice – og som er blevet kritiseret for at forhindre vælgere i at stemme. Eksempelvis i Georgia, hvor det som mange andre steder er blevet sværere at brevstemme.

Vi står foran den mest markante test af vores demokrati siden Den amerikanske borgerkrig. Joe Biden, amerikansk præsident

»Rejs jer, for Guds skyld, og hjælp med at forhindre dette koordinerede forsøg på at underminere vores valg og den særlige ret til at stemme,« lød det fra Joe Biden i den direkte appel til republikanske politikere:

»Vi står foran den mest markante test af vores demokrati siden Den amerikanske borgerkrig. Det er ingen overdrivelse: Siden borgerkrigen. Og dengang brød konføderalisterne (sydstaterne, red.) ikke ind i Kongressen. Jeg siger ikke det her for at alarmere jer. Jeg siger det, fordi I burde være alarmeret.«

Samtidig kom Joe Biden også for første gang med en bredside til sin forgænger Donald Trump for hans rolle i sagen.

Efter præsidentvalget i november har den nu tidligere præsident brugt måneder på at tale om, at han blev snydt for sejren på grund af valgsnyd i det historiske valg, hvor flere amerikanere end nogensinde før stemte. Anklagerne om 'Den store løgn' har indirekte ført til de mange lovændringer for vælgere i de republikanske stater.

I sin tale i Philadelphia beskyldte Joe Biden Trump for at ødelægge 'det amerikanske eksperiment', bare fordi han var utilfreds med valgresultatet.

»I USA er det sådan, at hvis du taber, så accepterer du resultatet. Du følger konstitutionen. Du prøver igen. Du kalder ikke fakta for 'fake'. Det er ikke statsmandskab, det er selvoptagethed,« tordnede Joe Biden til stort bifald for tilhørerne:

»Det burde være tydeligt for dem, der udfordrer resultatet og valgets integritet: Intet andet valg har nogensinde været afholdt med så omfattende kontrol og så høj standard. Den store løgn er bare en stor løgn.«

Og så forsøgte præsidenten i sin tale af mobilisere sit bagland forud for det såkaldte midtvejsvalg næste år, hvor der er mange sæder i Kongressen på spil.

»Vi må forberede os nu. Som jeg har sagt igen og igen, så kan man ikke stoppe det amerikanske folk i at stemme. De bestemmer, og magten skal altid ligge hos folket. Det er derfor, at vi må forberede os, præcis som vi gjorde i 2020,« sagde han.

Over for Forbes er der kommet en reaktion fra det republikanske parti på Joe Bidens kritik af de nye love.

»Republikanere er engageret i et forsøg på statsniveau, der skal gøre det lettere at stemme og sværere at snyde, og undersøgelser viser, at amerikanere i overvældende grad bakker op om lovene,« lyder det fra kommunikationsdirektør Danielle Alvarez.