Joe Biden er i disse dage ikke kendt for at være den klareste i spyttet.

Og under lykønskningen til den nye britiske premierminister var det ikke anderledes.

For præsident Joe Biden havde nemlig svært ved at udtale navnet på Storbritanniens næste premierminister Rishi Sunak og han udtalte det derfor forkert, da han hilste nyheden om den nye leder velkommen.

Det fremgår af en video, som du kan se øverst i artiklen.

»Lige i dag har vi fået nyheder om, at Rashi, Rashi Sanook nu er premierminister,« sagde han til det fremmødte publikum ved en begivenhed i Det Hvide Hus, der markerer den hinduistiske festival i Diwali.

»Temmelig forbløffende. En banebrydende milepæl. Og det betyder noget, det betyder noget,« fortsatte Biden.

Rishi Sunak blev officielt indsat som premierminister tirsdag.

Han takkede samtidig sin forgænger, Liz Truss, og pointerede, at hun var entusiastisk omkring at skabe forandring og øge væksten. Det var 'et hæderligt mål'.

»Fejl blev begået. Ikke med vilje eller med dårlige intentioner. Men fejl ikke desto mindre,« lød det fra Sunak.

Rishi Sunak er blevet premierminister for at 'rette op' på de fejl. Men svære beslutninger venter forude.

»Regeringen, som jeg leder, vil ikke efterlade den næste generation med en gæld, som vi var for svage til at betale. Jeg vil forene vores land, ikke med ord, men med handlinger.«