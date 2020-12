Anklagere bruger beskyldninger mod Hunter Biden til at få ram på Joe Biden, siger den kommende præsident.

USA's næste præsident, Joe Biden, er ikke bekymret over beskyldninger mod sin søn, Hunter Biden, der er under efterforskning af føderale anklagere i en skattesag.

Det fortæller han i et interview torsdag.

- Vi har stor tillid til vores søn. Jeg er ikke bekymret over nogle af de beskyldninger, der er blevet rettet mod ham. De bliver brugt til at få ram på mig. Jeg synes faktisk, at det er uærligt spil, siger Biden i det amerikanske talkshow "The Late Show with Stephen Colbert".

Hunter Biden er under efterforskning af de føderale myndigheder i en skattesag.

Det oplyste Hunter Biden selv onsdag i sidste uge. Undersøgelsen ledes af delstaten Delawares statsadvokat.

En person med kendskab til sagen oplyser, at efterforskningen har stået på i mindst to år, men justitsminister William Barr formåede at holde sagen under radaren frem mod præsidentvalget i 2020.

Mandag meddelte præsident Donald Trumps Barrs afgang.

Hunter Biden afviser, at han har foretaget sig noget ulovligt.

- Jeg tager denne sag meget seriøst, men jeg er sikker på, at en professionel og objektiv gennemgang af disse sager vil vise, at jeg har gjort tingene lovligt og ordentligt, udtalte han onsdag i sidste uge.

Ifølge den 50-årige Hunter Biden blev han bekendt med sagen om tirsdagen via sin advokat.

Donald Trump har gentagne gange anklaget Hunter Biden for at tjene penge på at bruge familienavnet i udlandet.

Hunter Biden arbejdede for et ukrainsk gasselskab, mens Joe Biden var vicepræsident under den tidligere præsident Barack Obama.

Sønnens rolle har tidligere været under angreb, og Hunter Biden er blevet kaldt korrupt af Donald Trump. Der er ingen beviser, der har kunnet bakke den påstand op.

Torsdag lokal tid understreger Trump, at han ikke har noget at gøre med en potentiel retsforfølgelse af Hunter Biden i skattesagen.

- Jeg har intet at gøre med den potentielle retsforfølgelse af Hunter Biden eller af Biden-familien. Det er flere falske nyheder. Faktisk synes jeg, at det er meget sørgeligt at se på, skriver Trump på Twitter.

/ritzau/Reuters