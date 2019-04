Allerede før den amerikanske valgkamp for alvor er gået igang, er en af de største favoritter, Joe Biden stødt på sin første alvorlige forhindring. Hun hedder Anita Hill.

I 1991 anklagede rets-medhjælp Anita Hill sin daværende chef og kommende højesteretsdommer, Clarence Thomas for flere tilfælde af alvorlig sex-chikane.

På direkte tv blev både Hill, Thomas og adskillige vidner afhørt. Og som leder af Senatets retsudvalg var det ingen ringere end Joe Biden, der styrede processen.

Retssagen blev som sagt sendt på tv. Og derfor kan den i dag langt mildere Joe Biden ikke flygte fra fortidens pinlige ekko.

Joe Biden betragtes i dag som en vidtfavnende og progressiv politiker. Men sådan har han ikke altid været. Nu er vicepræsidenten blevet indhentet af fortiden. . Foto: HO - AFP Vis mere Joe Biden betragtes i dag som en vidtfavnende og progressiv politiker. Men sådan har han ikke altid været. Nu er vicepræsidenten blevet indhentet af fortiden. . Foto: HO - AFP

Ansigt til ansigt med en tydeligt nervøs Anita Hill, smiler Biden således skævt (nogen siger nedladende), mens han endnu engang udspørger offeret om, hun nu også er 'helt sikker på sine alvorlige anklager'.

Mange mener, at Joe Biden var mere optaget af at forsvare Clarence Thomas, der ville blive den anden sorte dommer i USAs højesteret. Og i fredags greb Joe Biden derfor telefonen og ringede til Anita Hill, der imellemtiden er blevet både advokat og universitetsprofessor.

Men præsidentkandidatens forsøg på en undskyldning, slog spektakulært fejl.

»Jeg føler stadig ikke, at Mr. Biden forstår omfange af den skade, han gjorde i 1991. Og hans undskyldning er bare ikke tilstrækkelig.«

Anita Hill anklagede sin chef Clarence Thomas for sex-chikane. Trods de alvorlige anklager blev Clarence Thomas i 1991 USAs første sorte højesteretsdommer. Foto: J. DAVID AKE - AFP Vis mere Anita Hill anklagede sin chef Clarence Thomas for sex-chikane. Trods de alvorlige anklager blev Clarence Thomas i 1991 USAs første sorte højesteretsdommer. Foto: J. DAVID AKE - AFP

Således sagde Anita Hill efterfølgende i et interview med avisen The Washington Post. Og således har Joe Bidens valgkampagne fået sit første alvorlige vingeskud, blot én dag efter starten.

»Jeg tror, at Joe Biden kommer over det. Men det ser ikke godt ud,« siger den demokratiske strategiker og præst Al Sharpton til tv-værten Craig Melvin fra MSNBC.

Ikke færre end tyve demokratiske kandidater kæmper nu om at slå den siddende præsident, Donald Trump ag pinden. Og med en lang karriere først i senatet og siden som Barack Obamas vicepræsident (2009-2017) er Joe Biden klart blandt de mest erfarne - 42 år i alt.

Men 42 års erfaring betyder også 42 år med mulige fejltagelser og smuttere.

Trods uheldige minder fra fortiden har Joe Biden gode chancer ved præsidentvalget i 2020. Her er én af Bidens mange tilhængere. Foto: Mark Makela - AFP Vis mere Trods uheldige minder fra fortiden har Joe Biden gode chancer ved præsidentvalget i 2020. Her er én af Bidens mange tilhængere. Foto: Mark Makela - AFP

Og ligesom de fleste andre politikere har Joe Biden selvfølgelig kvajet sig.

Således har fire kvinder allerede beskyldt kandidaten for 'upassende berøring og kys' og selvom Bidens potentielle modstander Donald Trump også har sin ballast, så ser det ikke godt ud, når optagelserne fra Anita Hill-afhøringen nærmest konstant vises på amerikansk tv.

»I de seneste tyve år har Joe Biden været én af senatets mest modige og på mange måder progressive stemmer. Det var således Biden, der skubbede Barack Obama imod lovliggørelsen af homoseksuelle ægteskaber over hele USA og det var også Biden, der stod bag nogle af Obama-regeringens mest vidtrækkende sociale tiltag. Biden er med andre ord en forandret man. Men det er selvfølgelig nødvendigt at få skeletterne ud af skabet med det samme,« siger den sorte radiovært og journalist Stepen Henderson til B.T..

Efter afhøringen af både Anita Hill og Clarence Thomas i 1991 blev den kontroversielle dommer godkendt til højesteret - med et snævert flertal på 52 imod 48. Trods sin tvivlsomme opførsel under afhøringen, endte Joe Biden dog med at stemme imod Clarence Thomas som den næste højesteretsdommer.