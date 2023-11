Til den årlige mindehøjtidelighed for faldne soldater i USA havde præsident Joe Biden brug for hjælp.

Under ceremonien, hvor Joe Biden lægger en blomsterkrans for at ære soldaterne, vender han pludselig rundt og kigger lidt forvirret rundt.

Han ombestemmer sig og går tilbage til blomsterkransen og soldaten, der siger noget til præsidenten og viser, hvor han skal gå hen.

Kritikere af Joe Biden er allerede ude og kritisere ham for at være for gammel og forvirret.

Præsident Joe Biden og vicepræsident Kamala Harris deltog i mindehøjtideligheden for krigsveteraner ved kirkegården Arlington i Virginia. Foto: Foto: Bonnie Cash/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Præsident Joe Biden og vicepræsident Kamala Harris deltog i mindehøjtideligheden for krigsveteraner ved kirkegården Arlington i Virginia. Foto: Foto: Bonnie Cash/EPA/Ritzau Scanpix

Det skriver New York Post.



»Gud må hjælpe os,« siger det republikanske kongresmedlem Jefferson H. Van Drew til avisen og fortæller videre:

»Vi har en præsident, der ikke ved, om han skal gå eller blive.«

Ifølge avisen er det ikke første gang, at præsidenten har været forvirret ved offentlige begivenheder.

Samme salve kommer fra en anden republikaner.

»Når man troede, at det ikke kunne blive værre, så bliver det,« siger kongresmedlemmet Darrel Issa til New York Post.

USAs tidligere præsident Donald Trump var også hurtig til at gøre grin med Joe Biden. Til et kampagnemøde mente Trump ikke, at Joe Biden ville kunne sætte to sætninger sammen eller finde rundt den lille scene, som Trump stod på.

Præsident Biden deltog i mindehøjtideligheden sammen med vicepræsident Kamala Harris lørdag ved kirkegården i Arlington i Virginia. Efter ceremonien holdt præsidenten en 14 minutter lang tale for de fremmødte.

20. november fylder Joe Biden 81 år. Han har allerede fortalt, at han stiller op til genvalg som præsident, hvor han formentlig skal dyste mod Donald Trump igen.

'Veterans day' som årsdagen for de faldne soldater bliver kaldt i USA havde jubilæum i år, da det var 70. gang.