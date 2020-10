Biden er testet negativ for covid-19. Han angriber præsidenten hårdt for ikke at tage pandemi alvorligt.

Joe Biden, der er Demokraternes præsidentkandidat i USA, er testet negativ for coronavirus.

Det skriver han på Twitter fredag aften dansk tid.

Også hustruen Jill Biden er testet negativ.

- Jeg er glad for at meddele, at Jill og jeg er testet negative for covid-19, skriver Joe Biden på Twitter.

Meldingen kommer, efter at det fredag morgen dansk tid kom frem, at præsident Donald Trump er blevet smittet med coronavirus.

Joe Biden skrev tidligere på dagen, at han og konen vil bede til, at præsident Donald Trump og hans familie holder sig raske.

- Jill og jeg sender vore tanker til præsident Trump og førstedamen Melania Trump, hedder det i tweetet.

Det var fredag morgen, at Trump selv på Twitter kunne meddele, at han og Melania var blevet testet positive for covid-19.

Præsidentens pludselige sygdom har vendt hele valgkampen på hovedet godt en måned før præsidentvalget.

En valgkamp, hvor Biden ifølge meningsmålinger fører og står til at overtage posten som præsident.

Natten til onsdag dansk tid stødte de to kandidater sammen i en tv-debat, der blev kaldt en af de værste i amerikansk valghistorie.

Trump valgte konstant at afbryde Biden, når han talte, og det fik på et tidspunkt den tidligere vicepræsident til at udbryde "så hold da kæft, mand".

Hvis man kigger på Bidens liste af Twitter-meddelelser, så ser man, at det tweet, der ligger lige før omtalen af præsidentens sygdom, er endnu et svidende angreb på Trump for ikke at have taget coronapandemien alvorligt.

- Donald Trump vil gøre alt, hvad han kan for at aflede opmærksomheden fra den kendsgerning, at der på grund af hans manglende respons er: Over 200.000 døde amerikanere, 26 millioner er arbejdsløse, en ud af seks små virksomheder risikerer permanent at må lukke.

- Det kan vi ikke lade ham gøre.

/ritzau/