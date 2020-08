På andendagen af Demokraternes konvent er Joe Biden formelt blevet udpeget som udfordrer til Donald Trump.

Den 77-årige Joe Biden er formelt blevet nomineret som præsidentkandidat for Demokraterne på partiets konvent. Det skriver det amerikanske medie CNN natten til onsdag dansk tid.

- Tak til jer alle. Det betyder alt for mig og min familie. Og vi ses på torsdag, siger den forhenværende vicepræsident Biden i et direkte webcast fra sin hjemstat Delaware.

På grund af coronakrisen bliver stort set hele konventet afviklet virtuelt.

Mens den tidligere førstedame Michelle Obama var blandt talerne på førstedagen af konventet, var den forhenværende præsident Bill Clinton blandt hovedtalerne tirsdag.

Og i lighed med Obama gik Clinton til angreb på præsident Donald Trump og hans håndtering af coronapandemien.

- I en tid som denne burde Det Ovale Værelse (i Det Hvide Hus) være en kommandocentral. I stedet er det et stormcenter. Der er udelukkende kaos. Kun en ting ændrer sig aldrig - hans fastholdelse i at nægte at tage ansvar og give andre skylden, siger Bill Clinton ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Konventet slutter på torsdag, hvor højdepunktet bliver Joe Bidens takketale for at være udpeget som personen, der skal forsøge at besejre præsident Donald Trump ved valget i november.

/ritzau/