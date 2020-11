Det amerikanske præsidentvalg er ikke afgjort endnu mellem de to hovedkandidater: demokraten Joe Biden og republikanske Donald Trump.

For selvom ingen af de to har vundet endnu, så har Joe Biden allerede kommet med sin første dagsorden, hvis han bliver valgt som USA's næste præsident. En dagsorden, der allerede skal træde i kraft, på Joe Bidens første dag som præsident.

»I dag forlod Trump-administrationen officielt Paris-klimaaftalen. Og om præcis 77 dage fra nu, så vil Biden administrationen genindgå i Paris-klimaaftalen igen.«

Sådan lød det fra Joe Biden, da han natten til torsdag dansk tid gik til tasterne på Twitter, ovenpå nyheden om den officielle udtrædelse af Paris-klimaaftalen.

Today, the Trump Administration officially left the Paris Climate Agreement. And in exactly 77 days, a Biden Administration will rejoin it. https://t.co/L8UJimS6v2 — Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020

Donald Trump tog beslutningen om at forlade Paris-aftalen for tre år siden, og nu er USA officielt ude. Trump ville ud af aftalen, da han mente, den ville skade den amerikanske økonomi og kunne koste op til 3 millioner amerikanske jobs, når vi nåede 2025.

Sammen med 194 andre lande indgik USA i Paris-aftalen tilbage i 2015. Aftalen vil først træde i kraft i 2020, og hvis Biden vinder det amerikanske præsidentvalg, så kan USA stadig nå at være en del af klimaaftalen igen.

Joe Biden har på nuværende tidspunkt ikke vundet valget endnu, men i skrivende stund står han til at løbe med sejren, da han også har fået det største antal personligestemmer i den amerikanske valghistorie.

»Det står klart, at vi fører i nok stater til at vinde præsidentvalget,« siger den demokratiske præsidentkandidat, Joe Biden, onsdag aften dansk tid i en tale fra sin hjemstat, Delaware.