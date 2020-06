Forud for George Floyds begravelse tirsdag har præsidentudfordreren Joe Biden aflagt familien besøg.

Demokraternes sandsynlige præsidentkandidat, Joe Biden, har besøgt familien til George Floyd, der døde i politiets varetægt i Minneapolis 25. maj.

Det skriver familiens advokat, Benjamin Crump, på Twitter.

Ifølge advokaten fandt besøget sted i Houston, Texas, og varede i mere end en time.

- Han (Biden, red.) lyttede, følte deres smerte og delte deres sorg. Denne medfølelse betød meget for den sørgende familie, skriver Crump på Twitter, hvor han deler et billede fra mødet.

Den 46-årige sorte amerikaner George Floyd døde, efter at en politibetjent pressede sit knæ mod Floyds hals i knap ni minutter under en anholdelse.

Mandag samledes sørgende i Houston, hvor Floyd havde sin opvækst. Samlingen skete forud for Floyds begravelse, der finder sted tirsdag klokken 11.00 lokal tid svarende til tirsdag klokken 18.00 dansk tid.

Biden, der første gang talte med familien telefonisk for mere end en uge siden, har opfordret politikere til at tackle "systemisk racisme" i USA.

Han har også anklaget sin modstander ved det amerikanske præsidentvalg, den siddende præsident Donald Trump, for ikke at have håndteret protesterne i USA godt nok.

Protesterne er opstået i kølvandet af Floyds død, hvor hundredtusindvis i USA og resten af verden er gået på gaden for at demonstrere mod politivold og raceforskelle.

Trump har også været i kontakt med Floyds efterladte igennem et telefonopkald. Floyds bror Philonise har sagt i et interview, at samtalen var meget kort, og at han ikke havde mulighed for at sige meget.

Mandag har Trump meldt ud, at han overvejer en række forslag om politireformer som reaktion på Floyds død.

/ritzau/Reuters