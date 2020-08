I den amerikanske valgkamp gælder alle kneb. Også de mest beskidte.

Ifølge Donald Trumps genvalgskampagne sidder den demokratiske modkandidat Joe Biden således mutters alene, iført solbriller, og gemmer sig i sin egen grå kælder i staten Delaware.

'Isoleret', 'begrænset' og 'i skjul'.

Sådan står det i diverse tv- og internetreklamer skrevet hen over de 'afslørende' fotografier af Trumps snart 78-årige modkandidat.

Sådan ser det originale foto ud. Joe Biden til udendørsarrangement i 2019. Foto: twitter Vis mere Sådan ser det originale foto ud. Joe Biden til udendørsarrangement i 2019. Foto: twitter

Trump-kampagnens forfalskede version - Biden isoleret i egen kælder ... stadig iført solbriller. Foto: twitter Vis mere Trump-kampagnens forfalskede version - Biden isoleret i egen kælder ... stadig iført solbriller. Foto: twitter

Og på overfladen taler billederne for sig selv.

Dér sidder Barack Obamas forhenværende vicepræsident tilsyneladende på gulvet i sin egen triste kælder. Og på et andet foto tager en ensom og solbrilleklædt Biden sig opgivende til panden – 'isoleret' og 'begrænset', som det ildevarslende står skrevet.

I sin genvalgskampagne har Donald Trump igen og igen slået på, hvor 'mentalt sløv' Joe Biden er i optrækket. Og præsidenten har mere end antydet, at hans modstander ganske enkelt er for senil til at være præsident.

Til det formål fungerer fotografierne som et tungtvejende bevis. Men problemet er bare, at fotografierne er forfalskede.

Joe Biden hygger sig med tv-fodboldkamp i gode venners lag. Foto: twitter Vis mere Joe Biden hygger sig med tv-fodboldkamp i gode venners lag. Foto: twitter

Trump-kampagnens forfalskede version. Joe Biden isoleret, på gulvet i egen kælder. Foto: twitter Vis mere Trump-kampagnens forfalskede version. Joe Biden isoleret, på gulvet i egen kælder. Foto: twitter

Således stammer solbrillebilledet fra en udendørs-event i 2019, hvor Biden har en mikrofon i hånden, hvor der er træer og blå himmel i baggrunden, og hvor den jakkesætklædte præsidentkandidat med god grund tørrer sveden af panden og retter lidt på solbrillerne.

Ligeledes stammer 'isolationsfotografiet' fra Bidens grå kælderrum fra en hyggelig aften i venners lag, hvor Joe Biden, afslappet og omgivet af venner, sidder på gulvet og nyder en fodboldkamp.

Til reklameformålet har Trump-kampagnen igen fjernet vennerne og placeret Joe Biden 'isoleret' og 'opgivende'.

Det var Twitter-brugere, der først gjorde opmærksomme på svindelnummeret.

Joe Biden i et endnu et forfalsket Trump-foto. På originalfoto sidder Biden tydeligvis i en kirke, hvor han beder. Foto: j Vis mere Joe Biden i et endnu et forfalsket Trump-foto. På originalfoto sidder Biden tydeligvis i en kirke, hvor han beder. Foto: j

Siden har skandalen spredt sig til medier som NPR og New York Times.

Men trods svindelnummerets groteske karakter er ikke alle overraskede.

»Hvorfor ikke,« spørger CNN-vært Chris Cuomo retorisk i sit aftenprogram.

»Donald Trump lyver om alt andet, så hvorfor ikke også lyve om dette.«

Både Trump og Biden starter i næste måned tv-kampagner, der budgetmæssigt slår alle rekorder. Foto: SAUL LOEB, RONDA CHURCHILL - AFP Vis mere Både Trump og Biden starter i næste måned tv-kampagner, der budgetmæssigt slår alle rekorder. Foto: SAUL LOEB, RONDA CHURCHILL - AFP

Anderledes chokeret er den amerikanske radiovært og journalist Stephen Henderson, der siger:

»Det er ufatteligt, at den slags er tilladt. Moralen i det offentlige rum er styrtdykket. Og med tre måneder til valget tør jeg knap tænkte på, hvor beskidt det bliver fremover.«

Og dét bliver der rig lejlighed til at finde ud af.

Således skriver avisen New York Times, at Donald Trumps kampagne har sat 1,2 milliarder kroner af til efterårets tv-kampagne. Og Joe Biden vil med en tilsvarende kampagne på både tv og internet slå alle rekorder med et anslået budget på noget nær 1,8 milliarder kr.

Joe Biden holder tale i staten Pennsylvania. Foto: JIM WATSON - AFP Vis mere Joe Biden holder tale i staten Pennsylvania. Foto: JIM WATSON - AFP

Det amerikanske præsidentvalg finder sted 3. november.

I samtlige meningsmålinger fører Joe Biden over Donald Trump. Men ifølge Washington Post er Joe Bidens gennemsnitlige forspring skrumpet ind til fire procent.

Begge partiers konventer er blevet reduceret til online-format. Demokraternes konvent starter 17. august. Det Republikanske Partis konvent starter den efterfølgende uge, 24. august.