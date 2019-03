Den tidligere vicepræsident Joe Biden er i modvind.

Han beskyldes således for at have 'rørt og kysset' en tidligere demokratisk kandidat og partiaktivist fra Nevada.

Det skriver New York Times, CNN og flere andre amerikanske medier.

Kvinden, Lucy Flores, fremfører sin påstand i en artikel i New York Magazine.

Her forklarer hun, at hun ventede 'backstage' sammen med Joe Biden, inden de skulle på scenen under et event i Las Vegas op til valget i 2014:

»Jeg mærkede to hænder på mine skuldre. Jeg stivnede. Hvorfor rører USA's vicepræsident ved mig? Herefter plantede han et stort og langsomt kys på bagsiden af ​​mit hoved.«

Lucy Flores udtaler desuden, at Joe Bidens adfærd gjorde hende utilpas og forvirret. Og at hun finder hans opførsel 'nedværdigende og respektløs', selv om den hverken var 'voldelig eller decideret seksuel'.

Joe Bidens talsmand Bill Russo har netop udtalt, at hverken Joe Biden eller hans team husker, at han skulle have kysset kvinden på baghovedet i 2014.

Lucy Flores' påstand kommer da også på et ubelejligt tidspunkt for Joe Biden, som ellers nyder stor popularitet i befolkningen og dermed ligner et godt bud på en præsidentkandidat i 2020.