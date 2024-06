USA's præsident, Joe Biden, vil acceptere udfald af våbensag mod sønnen Hunter Biden.

USA's præsident, Joe Biden, afviser, at han vil benåde sin søn, Hunter Biden, hvis han bliver dømt.

Hunter Biden er tiltalt for at have løjet om sin brug af euforiserende stoffer, da han købte en Colt Cobra-revolver for seks år siden.

I et interview med ABC News svarer Biden torsdag "ja", da han bliver spurgt, om han vil udelukke at benåde Hunter Biden.

Han bekræfter også, at han vil acceptere udfaldet af den retssag, som begyndte denne uge.

Anklagemyndigheden mener, at det var løgn, da Hunter Biden satte kryds ud for "nej", da han i en formular i forbindelse med våbenkøbet blev spurgt, om han brugte ulovlige stoffer.

Præsidentsønnen har selv offentligt fortalt om sit årelange misbrug af kokain - blandt andet i selvbiografien "Smukke ting" fra 2021.

Ud over at lyve om sit stofmisbrug ved selve købet af pistolen er Hunter Biden tiltalt for ulovligt at have været i besiddelse af revolveren i 11 dage.

Retssagen ventes at blive afsluttet i midten af juni.

Der er en straframme på op til 25 års fængsel, hvis Hunter Biden bliver fundet skyldig i alle tiltalepunkter.

Men anklagede får generelt kortere domme ifølge det amerikanske justitsministerium.

54-årige Hunter Biden nægter sig skyldig i anklagerne.

Joe Biden udsendte en udtalelse i forbindelse med retssagen:

- Jill og jeg elsker vores søn, og vi er så stolte af den mand, han er i dag, sagde Joe Biden i udtalelsen.

I en separat sag, som skal føres i Californien, er Hunter Biden desuden tiltalt for forskellige overtrædelser af skattelovgivningen.

/ritzau/Reuters