USAs 46. præsident har haft en travl første dag på kontoret.

På dagen, hvor han officielt blev indsat som præsident og aflagde ed, fandt den 78-årige præsident også tid til at trække del af tidligere præsident Donald Trumps politik tilbage og komme med en hård besked til de ansatte.

Efter at have underskrevet 17 ordre, hvor flere omgjorde Trumps tidligere beslutninger, mødte Joe Biden sine nye ansatte til en digital ceremoni. Og der blev ikke lagt fingre imellem, skriver Dagbladet.

»Jeg spøger ikke, når jeg siger dette: Hvis du arbejder for mig, og jeg hører, at du behandler en anden kollega på en respektløs måde eller snakker nedsættende til nogen, så fyrer jeg dig på stedet. På stedet. Alle skal behandles med værdighed,« lød det fra præsidenten, der også sendte en stikpille af sted mod Trump:

»Respektfuld opførsel har været fraværende de sidste fire år.«

Og det er da også tydeligt, at Biden har tænkt sig at tage afstand fra sin forgænger. Blandt sine første gerninger som præsident har han nemlig valgt, at USA igen skal være en del af Paris-aftalen, som Trump trak USA fra tilbage i 2017.

Men det slutter ikke her. For der har vist ikke hersket nogen tvivl om, at Trump og Biden har set meget forskelligt på coronakrisen.

Blandt andet har Trump flere gange hånet Joe Biden for at bære mundbind, men den hån er prellet af på Joe Biden. På sin første dag har han nemlig indført, at alle skal bære mundbind, når de bevæger sig rundt i føderale bygninger over hele USA.

Derudover har Biden også valgt, at USA igen skal meldes ind i WHO (Verdenssundhedsorganisationen), samt at det omstridte forbud mod indvandring fra visse muslimske lande skal ophæves.