Da Rosalynn Carter søndag trak vejret for sidste gang, sad hendes ægtemand gennem 77 år ved hendes side.

Den 99-årige tidligere præsident sad i sin kørestol og holdt sin døende hustrus hånd, mens han sagde farvel til sin livslange kærlighed.

»Far fortalte hende, at han elskede hende og takkede hende for alle de vidunderlige ting, hun har gjort,« fortæller Carter-parrets søn, Chip Carter, til The Washington Post.

»Så bad han os om at gå ud, så han kunne være alene med hende.«

Rosalynn Carter fotograferet tilbage i 2011. (Arkivfoto) Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Sådan sad Jimmy og Rosalynn Carter i omkring en halv times tid, fortæller sønnen.

Rosalynn Carter har fulgt sin mand, siden hun var 18 år gammel. Men da døden søndag indhentede USAs tidligere førstedame, var han med, så langt han kunne.

De seneste år har både ekspræsidenten og den tidligere præsidentfrue været svækket af alder og problemer med helbredet.

»Far har sagt til mig flere gange i løbet af de seneste ni måneder, at han altid har troet, at han ville overleve mor og beskytte hende, indtil hun gik bort. Men nu var han ikke længere så sikker på, at det ville ske – og det bekymrede ham,« fortæller sønnen med henvisning til den hudkræft, som har spredt sig til ekspræsidentens lever og hjerne.

Carter-parret ved festen efter hans indsættelse i 1978. (Arkivfoto) Foto: ibrary Of Congress/Ritzau Scanpix

»Men han holdt sig i live. Vi fortalte ham, hvor stolte vi er over hans forhold til hende og af, hvordan han passede på hende.«

Rosalynn Carter led af demens, og de seneste måneder fik ægteparret hospicebehandling i deres hjem.

Jimmy Carter var demokratisk præsident i USA fra 1977 til 1981, men det er primært hans bedrifter efter tiden i Det Hvide Hus, der har sikret hans eftermæle.

I 2002 modtog han Nobels Fredspris for sit humanitære arbejde gennem The Carter Center. Et arbejde, som hustruen Rosalynn Carter også var dybt involveret i.

Carter-parret kunne i 2021 fejrer deres 75 års bryllupsdag. (Arkivfoto) Foto: Reuters/Ritzau Scanpix

Lørdag blev Carter-parrets hospitalssenge placeret fodende mod fodende, så de kunne se hinanden og tale sammen.

Da Rosalynn vågnede søndag morgen, kunne hun ikke længere tale, og få timer senere sov hun ind. 96 år gammel.

Familien oplyser, at Jimmy Carter efter hustruens død har haft svært ved at tale.

Hvis han har kræfter til det, er det meningen, at han vil deltage i hendes begravelse på onsdag.

Udover ægtemanden efterlader Rosalynn Carter sig deres fire børn og i alt 22 børn- og børnebørn.