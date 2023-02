Lyt til artiklen

Den tidligere amerikanske præsident Jimmy Carter er påbegyndt hospice-pleje.

Det oplyser The Carter Center i en pressemeddelelse.

Her kan man læse, at 98-årige Jimmy Carter har været nogle gange på hospitalet til behandling den seneste tid.

Men at 'han har besluttet at bruge den sidste tid hjemme med sin familie og modtage hospice-behandling i stedet for at modtage yderligere medicinsk behandling,' lyder det.

Dermed er det formentlig et spørgsmål om tid, før USAs 39. præsident forlader denne verden.

Jimmy Carter blev valgt til præsident i USA i 1976, da han besejrede Gerald Ford.

Carter, en demokrat, sad dog kun i Det Hvide Hus en enkelt periode.

I 1980 blev han besejret af Ronald Reagan.

Inden det havde han været først statssenator i hjemstaten Georgia, inden han blev guvernør fra 1971-1975.

I 2002 modtog Jimmy Carter desuden Nobels Fredspris for sit store humanitære arbejde.

Jimmy Carter er den ældstlevende, tidligere amerikanske præsident.

I forbindelse med dagens udmelding har familien udbedt sig fred i den kommende tid. Samtidig oplyser de, at man er 'taknemmelig for bekymringen, som præsident Carters mange beundrere udviser'.