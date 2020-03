Lederen af Sverigedemokraterna delte flyveblade ud ved grænsen til Grækenland.

Politiet i Tyrkiet har udvist lederen af partiet Sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson, efter han ved grænsen har delt løbesedler ud til migranter og flygtninge med budskabet, at Sverige ikke vil tage imod dem.

Det bekræfter det indvandrerkritiske parti.

- Vi kan bekræfte, at det land, som regeringen (i Sverige red.) ønsker at forhandle med og give flere penge, er et land, hvor man bliver anholdt, hvis man deler løbesedler ud, som staten ikke har godkendt, siger Sverigedemokraternas pressechef, Henrik Gustafsson, til svensk tv.

- Tyrkiet er en slyngelskat, som absolut ikke bør have indflydelse på europæisk migrationspolitik. Det er dårligt for både migranter og Europa, siger han.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, meddelte fredag i sidste uge, at Tyrkiet åbner sine grænse til Europa.

Det fik mange tusinde af de cirka fire millioner migranter, der opholder sig i Tyrkiet, til at strømme til grænsen. Men her blev de stoppet af græsk politi.

Åkesson nåede onsdag frem til grænsen mod Grækenland. Der delte han sine løbesedler ud med en tekst, der forklarede, at Sverige allerede er fyldt op med indvandrere.

