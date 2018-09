B.T. I STOCKHOLM

Sverigedemokraterne, som ingen andre svenske partier vil samarbejde med, er meget tætte på Dansk Folkeparti, som vil i regering i Danmark efter næste valg.

Og partiets formand Jimmi Åkesson regner med at komme ud af den politiske isolation, han har været placeret i i fire år, efter at stemmerne er talt op i Sverige natten til mandag.

Det sagde Jimmi Åkesson til B.T., i et interview lørdag aften lige før han gik på scenen til sit 56. politik-show, han har rejst rundt med i hele landet, og som landede i Stockholm lørdag aften med heavyrock, slagsange og forventet sejrsrus blandt Åkessons fans.

»Alt tyder på, vi får et rigtigt godt valg, selv om der er meget forskellige resultater i forskellige målinger. I nogle målinger ligger vi på 17 pct. og i andre næsten 25 pct.,« siger Jimmi Åkesson.

Jeg talte med nogle af dine tilhængere, og de tror, I får 30 pct.?

»Ja, der er nogle der mener det, og intet er umuligt. Vi mærker en enorm vækst og interesse, og hele den svenske debat handler om udlændingepolitikken. Jeg tror også, vi ligger lavere i målingerne, fordi nogle ikke vil indrømme, de stemmer på os. Det tror jeg også, I kender i Danmark,« siger Jimmi Åkesson med henvisning til Dansk Folkeparti, der af samme grund de første mange år konsekvent fik flere stemmer ved valgene, end de stod til i meningsmålingerne.

Du vil gerne gøre Dansk Folkeparti kunsten efter?

»Vi har en hel del kontakt. Jeg har en del kontakt med Kristian (Thulesen Dahl, red.) og min partisekretær er i kontakt med deres partisekretær. Der kommer også en delegation fra dem med Søren Espersen søndag ved valget.«

Hvis I får mellem 20 og 30 pct. af stemmerne, hvor meget magt synes du så, I skal have?

»Det kommer an på om de andre partier vil fortsætte som hidtil og lukke os helt ude. Eller om de vil gøre som i Danmark og forhandle med os, så vi kan få gennemført vores politik. Jeg tror, det er der vi havner. At de ender med at samarbejde med os. Jeg er klar til at tale med alle partier, forhandle og tage ansvar,« siger Jimmi Åkesson til B.T.

I dagens løb har han både været i Malmö og Göteborg med sit politik-show, hvor der varmes op til hans taler med høj og hård rockmusik, som han også godt selv kan lide. Han er selv fritidsmusiker i et heavyband, hvor han spiller keyboard.

Et partimedlem optræder med en sang, hvor der synges »This is my land, this is my home, this is my heart, this is my soul,« og publikum jubler over de nationalistiske toner.

I sin tale rammer Jimmie Åkesson mange af de samme punkter som DF i Danmark. Han raser også over den dårlige behandling af landets ældre og af de mennesker der bor i udkantsområderne. Han kræver også mere velfærd og mere tryghed.

»Hele landet er fyldt med parallelsamfund. Det skal være slut. Regeringen har prioriteret asylansøgere på bekostning af svage ældre og pensionister, der er fattige i velfærdssamfundet. Det er skammeligt,« siger Jimmie Åkesson, mens hans fans jubler. Bag ham i vandet ved Riddarholmen ligger en politibåd på vagt, og på land holder der 15-politikøretøjer og omkring 100 betjente holder skarpt øje med eventuelle ballademagere.

»Udvisning af kriminelle udlændinge skal være obligatorisk,« siger han til endnu mere jubel.

»Jimmie, Jimmie,« råber hans fans.

De tror på en jordskredssejr. Nu er der kun ca. 12 timer til valgstederne åbner. Politisk kaos med Jimmie Åkesson i en hovedrolle er det sandsynlige resultat.