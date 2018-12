Den amerikanske forsvarsminister er på vej ud. Han beder militæret om at holde fast i USA's allierede.

USA's forsvarsminister, Jim Mattis, opfordrer i en afskedserklæring de væbnede styrker i USA til at "bevare troen på vores land".

Mattis forlader posten og overdrager ved midnat amerikansk tid myndigheden over forsvarsministeriet til sin efterfølger, viceforsvarsminister Patrick Shanahan.

Mattis meddelte tidligere i december, at han ville træde tilbage og sagde, at det skyldes uenighed med præsident Trump om udenrigspolitikken.

Hans meddelelse kom, efter at Trump havde sagt, at USA trækker sig ud af Syrien og begynder at neddrosle det militære engagement i Afghanistan.

- Vores ministerium har bevist, at vi er bedst, når tiderne er mest besværlige. Så bevar troen på vort land og hold fast - sammen med vore allierede - imod vore fjender, siger Mattis.

I sidste uge sagde Trump, at han skifter Mattis ud, to måneder før Mattis ellers havde sagt, at han ville gå af.

/ritzau/Reuters