I forsøget på at fælde den mand, der flere år forinden havde seksuelt misbrugt ham som barn, lod han som om, han havde de samme mørke tilbøjeligheder.

Men hvad den amerikanske mand ikke vidste var, at hans tidligere offer under sin bluse bar en mikrofon - som optog alt, hvad der blev sagt.

Det skriver New York Post.

Som ung teenager blev Jim Clemente udsat for seksuelt misbrug af chefen på den kristne lejr, han tilbragte en del tid i - Michael O’Hara. Mens lejrchefen gav den unge Jim alkohol, begyndte han at misbruge drengen, når de to var alene.

I begyndelsen fortalte den i dag 59-årige Jim ingen om det. I et årti holdt han det skjult.

Lige indtil hans bror fortalte ham, at han engang havde fundet to poser fulde af billeder på Michael O'Haras kontor, hvor man kunne se ham misbruge drenge. Broderen havde dog ikke nævnt noget om det tidligere, da lejrchefen havde truet med at taget livet af ham.

»Jeg sagde: 'Åh gud, jeg troede, jeg var det eneste (der var blevet udsat for det, red.),« fortæller den i dag 59-årige Jim Clemente til New York Post, at han dengang tænkte.

Samtalen med broderen førte til, at han ringede til politiet og fortalte dem, hvad han havde været udsat for.

Nogle måneder senere rakte politiet ud til ham og forklarede, at de havde brug for hans hjælp til at fælde Michael O’Hara. De havde brug for at få optaget på bånd, hvad lejrchefen havde gjort - og stadig gjorde - mod børn.

Efter aftale med efterforskerne ringede Jim derfor til Michael O'Hara og sagde, at han havde brug for at mødes med ham. Han havde noget, han gerne ville snakke med ham om, og Michael O'Hara var den eneste, han kunne tale med det om.

Aftenen for halloween mødtes de derfor tilbage i 1986, mens Jim bar en skjult mikrofon og en båndoptager under sit tøj.

De mødtes på en bar - og efter ganske kort tid udbrød Michael O'Hara ifølge Jim:

»Det handler om sex, ikke? Det må handle om det, der skete mellem os?«

Derfra begyndte lejrchefen at tale om det, der var sket mellem dem, som om det var noget helt naturligt - og som om, de begge havde indvilliget i det.

Dernæst fortalte han resten af sin historie. Hvordan han allerede som 19-årig begyndte at misbruge drenge. Hvordan han havde fået nattevagten på et børnehjem, så han havde nem adgang til børn.

Han pralede. Han nævnte datoer, tidspunkter, navne, steder.

I alt mødtes Jim ifølge New York Post med O'Hara seks gange i et forsøg på at samle nok beviser sammen mod ham.

En af gangene lykkedes det Jim at gemme to billeder, som O'Hara havde vist ham af de børn, han havde misbrugt.

I 1987 blev Michael O'Hara anholdt og senere dømt. Ikke for voldtægter eller overgreb, men for besiddelse af børnepornografi.

Efterfølgende blev Jim tilbudt at søge om at få arbejde i FBI - og frem til han for nogle år siden trak sig tilbage for at begynde at skrive for krimiserien 'Criminal Minds' arbejdede han for dem.