Det kan godt være, at hun er den amerikanske førstedame.

Men det har ikke forhindret Jill Biden i at bryde med normerne og have et helt almindeligt arbejde ved siden af – og tirsdag pakker hun sine tasker for at rejse afsted og stemple ind på Northern Virginia Community College igen.

Der har hun siden 2009 arbejdet som underviser, og selvom hendes mand, Joe Biden, er blevet landets præsident, har hun ingen interesse i at sige op, ligesom tidligere førstedamer har gjort.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Arkivfoto af Jill Biden foran sin ægtemand, Joe Biden. Foto: MANDEL NGAN Vis mere Arkivfoto af Jill Biden foran sin ægtemand, Joe Biden. Foto: MANDEL NGAN

De seneste mange måneder har hun undervist de studerende i blandt andet engelsk online på grund af coronakrisen, men tirsdag genoptager den 70-årige førstedame nu for første gang den fysiske undervisning i klasselokalet på skolen.

Hun er dermed den første førstedame til at forlade Det Hvide Hus for at beskæftige sig med et fuldtidsarbejde uden for de hvide mure.

»Der er nogle ting, du bare ikke kan erstatte, og jeg kan ikke vente med at komme tilbage til klasselokalet,« har hun ifølge AP forleden fortalt i et interview med Good Housekeeping.

»At undervise er ikke bare det, jeg gør. Det er det, jeg er,« fortæller hun.

Arkivfoto af Jill Biden. Foto: JOE SKIPPER Vis mere Arkivfoto af Jill Biden. Foto: JOE SKIPPER

Tidligere har landets førstedamer ikke haft arbejde uden for deres hjem i Det Hvide Hus, men i stedet støttet op om og arbejdet ved siden af deres ægtefæller. Blandt dem er Michelle Obama og Hillary Clinton, der begge havde et almindeligt arbejde, men valgte at sige op, da de rykkede ind i palæet i Washington DC.

Flere mener derfor, at Jill Biden er i gang med at lægge sin helt egen sti – som også kommende førstedamer kan betræde.

Ifølge AP har hun tidligere fortalt, at hun altid har ønsket at være en karrierekvinde, og i de otte år, hendes mand tjente som vicepræsident under Barack Obama, fortsatte hun også med at arbejde på Virginia Community College

»Det bryder med normen for, hvad førstedamerne gør,« fortæller Randi Weingarten, der er formand for lærerorganisationen American Federation of Teachers, ifølge AP.

Det er planen, at Jill Biden fysisk skal undervise på uddannelsesstedet om tirsdagen og torsdagen.

Jill Biden mødte Joe Biden, efter hans liv var blevet vendt på hovedet i 1972, hvor han mistede sin hustru og deres datter i en tragisk bilulykke. Deres to sønner, Beau og Hunter Biden, der også sad i bilen, overlevede.

Joe og Jill Biden blev gift i 1977, og sammen har de fået datteren Ashley.