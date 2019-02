Dommene kommer efter angreb i hovedstaden Tunis og havnebyen Sousse i 2015, der kostede 60 mennesker livet.

Syv jihadister har lørdag modtaget livstidsdomme i Tunesien for deres deltagelse i udførelsen eller planlægningen af et skyderi mod badegæster i byen Sousse og et bombeangreb mod et museum i hovedstaden Tunis.

Angrebene kostede tilsammen 60 mennesker livet.

Tunesiske myndigheder mener, at de to angreb, der ramte med få måneders mellemrum, er tæt forbundne og har derfor afholdt retssagerne på samme tid.

Tre personer blev idømt livstidsdomme i marts for det første angreb, der skete i marts 2015. Fire blev i juni samme år idømt livstidsdomme for det andet angreb.

18. marts 2015 blev 22 personer dræbt, da bevæbnede mænd angreb Tunesiens nationalmuseum i hovedstaden Tunis.

To måneder senere mistede 38 personer livet, da en bevæbnet mand åbnede ild mod badegæster ved et strandhotel i Sousse 26. juni. Gerningsmanden Seifeddine Rezgui, som også kastede adskillige granater, blev skudt og dræbt af politiet.

I begge angreb var ofrene primært udenlandske turister.

Andre sigtede i sagen har fået domme på mellem 6 og 16 års fængsel, siger statsanklagerens talsmand, Sofiene Sliti. Mange personer, som var tiltalt i sagen, er blevet frikendt.

Anklagemyndigheden har planer om at anke sagerne.

Begge angreb har Islamisk Stat taget skylden for.

Flere af de dømte siger, at hovedmanden bag begge angreb var Chamseddine Sandi, som ifølge tunesiske medier blev dræbt ved et amerikansk luftangreb i Libyen i februar 2016. Disse oplysninger ikke blevet bekræftet.

