En konflikt mellem to etniske grupper i Mali er ifølge en lokal guvernør blevet udnyttet af jihadister.

Bamako. Formodede jihadister har dræbt 40 personer fra Tuareg-folket, der er et nomadefolk, i to angreb i Malis nordlige Menaka-region.

Det siger en regional guvernør lørdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge guvernøren Daouda Maiga er der flest unge mænd blandt de dræbte.

Angrebene skete i fjerne ørkenbyer. I Awkassa fredag og i Anderanboucane dagen før.

De blev ifølge guvernøren begået for at vække en etnisk konflikt mellem tuareg-folket og fulaniere, der kæmper over mangel på vand.

Jihadister bliver vurderet til at være den største sikkerhedstrussel i Afrikas Sahel-region, fordi de udnytter spændingerne mellem de lokale, etniske grupper.

Angrebet er også blevet bekræftet af en lokal oversætter, ligesom borgmester i Menaka, Nanout Kotia, bekræfter angrebet.

/ritzau/