Domstol i Algeriet har idømt otte jihadister dødsstraf for at bortføre og dræbe en fransk bjergvandrer i 2014.

En domstol i Algeriet har torsdag dømt en jihadist til døden for at have bortført og halshugget den franske statsborger Herve Gourdel i 2014.

I alt var otte personer sigtet for drabet. De øvrige syv, der er på fri fod, fik en dødsdom in absentia.

Den eneste tilstedeværende i retten af de otte var en mand ved navn Abdelmalek Hamzaoui.

Han nægtede over for dommeren at have deltaget i bortførelsen og drabet og hævdede, at han udelukkende var blevet tiltalt for at "lukke sagen og stille Frankrig tilfreds".

Men han blev fundet skyldig og idømt den ultimative straf, selv om Algeriet siden 1993 ikke har gennemført henrettelser af dødsdømte.

- Vi er tilfredse med retssagen, sagde Gourdels advokat, mens Gourdels partner, Francoise Grandclaude, udtrykte lettelse over sagens afslutning.

- Nu kan jeg sørge og komme videre, lød det, da hun forlod retsbygningen.

En militant gruppe med tilknytning til Islamisk Stat påtog sig tilbage i september 2014 skylden for drabet, der blev filmet og lagt på internettet.

Bortførerne havde krævet, at for at skåne den 55-årige Gourdel skulle Frankrig stoppe sin deltagelse i luftangreb på Islamisk Stat i Irak.

Men det afviste Frankrigs daværende præsident, François Hollande. Han betegnede samtidig drabet som "modbydeligt og kujonagtigt".

Gourdel blev bortført, mens han i september 2014 var ude at vandre i nationalparken Djurdjura i Kabylien sydøst for hovedstaden Algier.

Det er et tæt bjergrigt skovområde med dybe kløfter og søer, som engang var et populært turistområde, men som senere blev tilflugtssted for islamister.

Han var blevet inviteret til det naturskønne område i det nordafrikanske land af personer, han tidligere havde klatret i bjerge med.

Fire af dem udpegede under torsdagens retssag Hamzaoui som en af Gourdels bortførere.

Tre dage efter at han forsvandt, offentliggjorde bevæbnede mænd fra den militante gruppe Jund al-Khilafa, arabisk for Kalifatets Soldater, en video af drabet.

/ritzau/AFP