Tidligere præsident John F. Kennedy bad sikkerhedstjenesten om at holde sig på afstand, kort før han blev skudt og dræbt. Det afsløres i en ny bog.

Den 18. november 1963, bad Kennedy sine sikkerhedsfolk om blot at følge ham i en bil i nærheden. De skulle ikke sidde i hans bil.

Den 22. november samme år blev han skudt.

Det er i bogen 'Zero Fail: The Rise and Fall of the Secret Service' af journalist Carol Leonnig, at ordren står beskrevet og til dels er dokumenteret. Det skriver Independent.

John F Kennedy på bagsædet sammen med sin kone. Samme sted han blev skudt den 22. november 1963. Foto: ABBIE ROWE / NATIONAL PARK SERVI Vis mere John F Kennedy på bagsædet sammen med sin kone. Samme sted han blev skudt den 22. november 1963. Foto: ABBIE ROWE / NATIONAL PARK SERVI

Carol Leonning skriver, at John F. Kennedys ønske om at være så tæt på befolkningen som muligt – hvilket var årsagen til han bad sikkerhedsfolkene holde sig i baggrunden – endte fatalt.

Han ville måske være i live efter den 22. november 1963, hvis han ikke havde bedt dem holde sig tilbage.

»Kennedy var yderst hensynsløs med sin egen personlige sikkerhed. Hans handlinger gjorde nogle af hans sikkerhedsfolkene urolige og et par ret vrede. Professionelt var han deres hårdeste opgave til dato,« lyder det i bogen.

Kennedy havde ifølge Carol Leonnigs kilder engang sagt:

»Hvis nogen er skøre nok til at ville dræbe præsidenten i USA, så kan han gøre det.«