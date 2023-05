Fredag meldte lederen af Wagner-gruppen af russiske lejesoldater, Jevgenij Prigozjin, at han vil fjerne sine styrker fra Bakhmut 10. maj grundet ammunitionsmangel.

Lørdag formiddag kom den tjetjenske leder, Ramzan Kadyrov, så Putin til undsætning og tilbød at sende tropper til den ukrainske by.

Det tilbud takker Jevgenij Prigozjin nu ja til – og tager dermed den tjetjenske leder på ordet – hvilket betyder, at Wagner-gruppen vil forlade den ukrainske by.

Det oplyser Wagner-gruppelederen i en video på den krypterede tjeneste Telegram – hvor han ligeledes skulle have oplyst, at det russiske forsvarsministerium er blevet informeret om beslutningen i et brev, skriver TV 2.

Jevgenij Prigozjin langede fredag kraftigt ud efter russiske topembedsmænd.

Han beskylder dem for at have Wagner-soldaters liv på samvittigheden, fordi de ikke sender nok ammunition, og i forlængelse heraf meddelte Prigozjin, at han ville fjerne de jægerfly, som Wagner-gruppen har i Bakhmut.

Den tjetjenske leder, Ramzan Kadyrov, er nær allieret af præsident Putin, men da han annoncerede sin støtte, beklagede han, at forholdet mellem Wagner-gruppen og de russiske embedsmænd var blevet så dårligt.

Men udmeldingen fra Wagner-gruppen vurderer projektforsker ved Forsvarsakademiet Niklas Rendboe kan være et spin.

»Det betyder ikke, at det ikke er sandt,« siger han til DR og fortsætter:

»Det er spin forstået på den måde, at man også hører fra frontlinjen i Ukraine, at der er andre militærselskaber og andre frivillige korps, som siger, at de også er afhængige af ammunition fra forsvarsministeriet, og i over et år har set, at Wagner fik meget mere ammunition end alle andre.«

Om der er tale om spin, eller om Wagner-gruppen vil forlade den ukrainske by om blot fire dage vil vise sig.

Forlader gruppen byen, betyder det, at de tjetjenske styrker nu vil forsøge at generobre de sidste dele af byen, som har været holdt på ukrainske hænder til trods for voldsomme angreb.