Palmebladene ligger vandret i vinden. Bølgerne har toppe af hvidt skum. Ingen tvivl om, at orkanen Ian er gået i land i Florida.

Og så … midt i billedet kommer en mand fræsende på jetski.

Billeder af amerikanere, der trodser orkanens kræfter – og myndighedernes anbefalinger – bliver lige nu delt på Twitter.

»Jeres tid er ved at løbe ud. De er nu, I skal handle.«

My neighbor in Florida just sent this video of a man out jetskiing. #FloridaMan X #HurricaneIan pic.twitter.com/DYaPAezAQo — Hally Leadbetter (@hallylead) September 28, 2022

Sådan sagde Floridas guvernør tirsdag, da han talte til de borgere, der havde valgt at blive i deres hjem.

Myndighederne opfordrede nemlig folk i de berørte områder til at søge i sikkerhed, før Ian ramte kysten.

Noget tyder imidlertid på, at ikke alle beboerne i Solskinsstaten har hørt de gode råd.

De retter sig i hvert fald ikke efter dem.

Man poses with U.S. flag as #HurricaneIan winds hit Cape Coral, Florida.



Credit: @finsup_mike via Storyful pic.twitter.com/0VeNVGAkvK — Storyful (@Storyful) September 28, 2022

Daily Mail har samlet nogle stykker af vovehalsene.

Der er blandt andet de to badegæster, der padler rundt ved molen i Fort Meyers, mens havet er i oprør.

På det tidspunkt var det meste af byen uden strøm.

»Kategori 5 og disse idioter var ude og friste skæbnen,« skrev en bruger på Twitter.

Uhhh if you’re most-likely-teenagers are out in Fort Meyers near PierSide grill come collect them before they disappear.



Category 5 & these idiots are out tempting fate. pic.twitter.com/0WdbMUQ9ZS — Setzeus.btc (@setzeus) September 28, 2022

Orkanen ramte Florida onsdag aften. Det er en af de kraftigste storme, der har ramt USA i årtier.

Guvernør Ron DeSantis frygter, at den kan blive en af de mest alvorlige i delstatens historie.