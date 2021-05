En større redningsaktion er i gang Tennessee i USA. Et mindre jetfly er styrtet, og myndighederne forventer ikke at finde overlevende.

En person er allerede bekræftet omkommet, mens man leder efter seks resterende.

Det skriver CNN.

Flystyrtet indtraf lørdag kort efter klokken 11 lokal tid. Flyet var netop lettet fra Smyrna Airport nær Nashville, Tennessee. Destinationen var Palm Beach International Airport i Florida.

Multiple agencies on scene of a small jet that crashed into Percy Priest Lake around 11:00 a.m. FAA & NTSB en route.



Dive Teams determining extent of crash site, examining the debris field, & conducting search & rescue.



Boaters and private aircraft urged to stay clear of area. pic.twitter.com/T5DjH3ozBr — Rutherford County Fire Rescue (@RCFireRescue) May 29, 2021

Myndighederne udtaler i en pressemeddelelse, at flyet styrtede ned i Perce Priest-søen i Smyrna, hvor en større redningsaktion har udspillet sig.

Men det er ikke gode nyheder, myndighederne regner med at finde:

»Vi regner ikke længere med at finde overlevende. Nu prøver vi at finde så meget som muligt fra ulykkesstedet,« siger Joshua Sanders, der leder indsatsen, i en presseorientering.

Opdateres...