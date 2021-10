I flere måneder kæmpede 27-årige Jessica Brady med at få en fysisk aftale med en læge.

Sådan en kunne nemlig have reddet britiske Jessicas liv. I Stedet udviklede kræften sig til stadie fire, der er det mest alvorlige stadie.

Andrea Brady, Jessica Bradys mor, fortæller, at hendes datters liv kunne være reddet, hvis lægerne havde sendt hende til en fysisk undersøgelse noget før.

Det skriver National World.

Ifølge Andrea Brady talte Jessica Brady online med flere læger i løbet af fem måneder. Alt imens hun kæmpede for at få en fysisk tid, udviklede kræften sig aggressivt.

I sommer 2020 kontaktede Jessica Brady fra Stevenage i Hertfordshire første gang en læge. Hun havde smerter i maven. Nyreinfektion lød diagnosen dengang, ifølge Andrea Brady. Diagnosen blev stillet uden nogen test eller fysisk undersøgelse. Det skriver WalesOnline

Og behandlingen hjalp da heller ikke. Efter, at hun fik det værre, viste blodprøver, at Jessica havde høje D-dimer niveauer, hvilket kan være et tegn på kræft.

På seks uger blev Jessica dårligere og dårligere.

Til sidst blev det besluttet, at Jessica Bradly sandsynligvis skulle have en gastroskopi, der er en kikkertundersøgelse af spiserør, mavesæk og tolvfingertarm. Det skete to dage inden, at hun på et privat hospital fik konstateret kræft i fjerde stadie.

Den 20. december 2020, tre og en halv uge efter, at hun fik konstateret kræft i stadie fire i lunger, knogler, rygsøjle og lever, døde Jessica Bradly. 27 år gammel.

Var hun blevet undersøgt tre måneder før, havde kræften ikke spredt sig så voldsomt, hævder Andrea Bradly.

B.T har før fortalt historien om Dunja, der ringede 11 gange forgæves til sin læge, og nu er uhelbredeligt syg af kræft.