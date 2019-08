Det er dobbelt skidt for jordens klima, at gigantiske områder af Amazonas lige nu bliver fortæret af flammer.

Og det bekymrer den kendte klimaekspert Jesper Theilgaard, alt imens brandene i regnskoven er blevet det varmeste globale emne – ikke mindst takket være Emmanuel Macron .

»Vores hus brænder bogstavelig talt. Det er en international krise.«

Sådan lyder det fra den franske præsident, forud for at G7-landene Frankrig, USA, Storbritannien, Tyskland, Italien, Canada og Japan mødes i weekenden.

Billedet her er taget fra rummet den 22. august 2019. Sydamerikas vestkyst ses i nederste venstre hjørne, hvor kyststrækningen bugter sig på grænsen mellem Chile og Peru. Mellem de hvide skyer midt i billedet ses den grå røg fra de massive skovbrande i Amazonas.

Jesper Theilgaard stemmer i:

»Det dur jo ikke, at vi afbrænder så meget regnskov, som tilfældet er. Den er essentiel for det globale klima,« siger han.

Klimaformidleren fortæller, at der tidligere har været antalsmæssigt flere brande i den primært brasilianske regnskov, for at landmænd har kunnet opdyrke mere jord.

»Nu skyldes bekymringen, at afbrændingen er ukontrolleret. Dels på grund af tørke, dels på grund af at præsident Bolsonaro ikke griber ind,« siger Jesper Theilgaard.

»Vores hus brænder bogstavelig talt. Det er en international krise,« lyder det fra den franske præsident Emmanuel Macron.

Han henviser til, at store jordejere under præsident Jair Bolsonaro har fået tilladelse til omfattende fældning og afbrænding af regnskoven. 99 procent af de nuværende brande er menneskeskabte, vurderer en seniorforsker hos Brasiliens rumforskningscenter, INPE, ifølge CNN.

»Der har været en stor afbrænding af regnskoven gennem mange år, selvom antallet af afbrændinger har været nedadgående i et stykke tid. Men i kraft af den tørke, der har været i Amazonas, samt at regeringen tillader afbrændingen, risikerer man, at det stikker af,« siger Theilgaard.

Klimaformidleren forklarer, at regnskoven normalt er garant for at omdanne CO2 til ilt. Men jo mindre skov, jo mindre kuldioxid bliver der optaget.

Samtidig medfører de mange brande et stort udslip af CO2 i atmosfæren, hvilket kan medvirke til øget drivhuseffekt.

Shocking footage of #Amazon forest fire. Pray for Amazon#PrayforAmazonas #PrayForTheAmazon #AmazonFire #AmazonForest #Amazonia #AmazonFires #PrayforAmazonia pic.twitter.com/aSY2aYTo5H pic.twitter.com/LBhp0RVS0X — Shahbaz Gul (@shbzgul) August 22, 2019

»Når skoven brænder, udledes der CO2, og skoven kan ikke optage så meget, som der frigives. Det er klart, at det er et problem,« siger han og fortæller, at skovafbrændingen kan virke som skruen uden ende.

»Det er en kortsigtet og uhensigtsmæssig måde at behandle naturen på. Afbrændingen gør, at jorden kun bliver frigjort i kort tid. For det er dårlig landbrugsjord, der hurtigt bliver udpint, og så er man nødt til at afbrænde mere skov.«

Emmanuel Macron er ingenlunde alene om at sætte skovbrandene på den internationale dagsorden.

Utallige uhyggelige og voldsomme billeder deles på Twitter, hvor hashtagget 'PrayforAmazonas' (bed for Amazonas, red.) onsdag var verdens mest trendede emne.

Fredag skruede den irske premierminister, Leo Varadkar, op for alvoren over for Jair Bolsonaro.

'Hvis Brasilien ikke lever op til sine miljøforpligtelser, vil Varadkar forsøge at ramme Bolsonaro på pengepungen, siger han til avisen Irish Independent.

Det skal ske ved at blokere frihandelsaftalen mellem EU og de sydamerikanske lande i organisationen Mercosur.

Bolsonaro har sagt, at han ikke tror på den globale opvarmning. Og da han samtidig har givet jordejere en friere hånd til at fælde og afbrænde skoven, har det medført, at både Norge og Tyskland tidligere på sommeren meddelte, at landene dropper støtten til en fond, der skal sikre, at Brasiliens regnskove bevares.