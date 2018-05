Øjenvidner siger, at tre vejskilte er sat op med anvisninger af vejen til USA's nye og omstridte ambassade.

Jerusalem. Jerusalem gør klar til den omstridte åbning af den amerikanske ambassade i byen i næste uge.

Øjenvidner siger, at mindst tre vejskilte er sat op mandag med anvisninger af vejen til den diplomatiske mission.

Skiltene - på engelsk, hebraisk og arabisk - er opstillet af vejarbejdere i området i det sydlige Jerusalem, hvor den amerikanske konsulatbygning bliver omdannet og opgraderet til ambassade.

Samtidig er israelske flag blevet hængt op side om side med amerikanske.

Ambassaden åbner officielt den 14. maj.

Tre palæstinensere blev dræbt, da de forsøgte at trænge ind i Israel fra Gazastriben søndag, meddeler det israelske militær i de seneste rapporter om skyderi ved grænsen til det palæstinensiske område.

Ifølge hæren forsøgte fire personer at bryde gennem sikkerhedsafspærringerne. Militæret siger, at soldater fandt en sæk med en økse og værktøj til at skære ståltråd over med samt andre materialer.

Med de seneste dødsfald er 52 palæstinensere blevet dræbt af israelske soldater siden den 30. marts, hvor protester og uroligheder blev indledt ved Gazagrænsen.

Demonstranterne kræver, at palæstinensere, som blev fordrevet ved Israels oprettelse i 1948, kan vende hjem.

Israel siger, at en opfyldelse af kravet ville være ensbetydende med den jødiske stats opløsning, og israelerne beskylder islamister i Hamas for at bruge protesterne som et påskud for vold mod Israel.

Grænseområdet mellem Israel og Gazastriben har i det store hele været roligt efter afslutningen på krigen mellem de to parter i 2014.

Men da USA's præsident, Donald Trump, i december meddelte, at USA vil anerkende Jerusalem som Israels hovedstad, tog spændingerne i området voldsomt til og fik volden til at blusse op igen.

Palæstinensernes demonstrationer skal efter planen kulminere 14. maj, som er 70-årsdagen for Israels oprettelse. USA forventer at åbne den nye ambassade denne dag.

/ritzau/Reuters