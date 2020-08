'Så du mener, New York er død? (Det er ikke tilfældet).

Sådan indleder komiker og skuespiller Jerry Seinfeld et modsvar i New York Times, efter en rigmand har erklæret metropolens endeligt efter coronavirussen.

I en kronik på LinkedIn beskriver den amerikanske hedgefundforvalter James Altucher, hvordan New York er fuldstændig død efter coronavirussens hærgen.

Han hæfter sig ved New Yorks tomme gader og hævder, at byen muligvis aldrig bliver som før.

Og derfor planlægger James Altucher nu at flytte til Miami.

Men den udlægning er faldet Jerry Seinfeld for brystet.

'Det sidste vi har brug for oveni alle de udfordringer, vi står overfor, er en idiot på LinkedIn som klynker og klager: 'Alle er borte! Jeg vil have 2019 tilbage!' skriver Jerry Seinfeld blandt andet.

'Hold dog mund. Forestil dig at være i en egentlig krig med sådan en fyr ved din side. At skulle lytte til ham klage over, at han plejede at kunne spille skak hele dagen. At han kunne mødes med folk. At han kunne starte virksomheder op. Tør dine tårer, tør din bagdel og tag dig sammen,' skriver den rasende komiker videre.

I samme kronik ønsker han James Altucher et langt liv i Florida.