En tur til et luksusliv i Miami i et privat jetfly, ture til Bahamas og en løn på 6,5 millioner kroner. Det var 'næsten' hverdag for Jerry Falwell Jr., der ledede det kristne universitet Liberty i Virginia som en diktator.

Det vil sige, indtil sexskandalen ramte, og han blev afskediget. Det skriver New York Post.

Den 58-årige Falwell yndede at se sig selv som familiemenneske på Instagram. Han poserede sammen med døtrene, der red på heste på farmen i Cifax, Virginia.

Der er andre fotografier, der viser ham snorkle på Bahamas, drikke med venner på en tur til Grækenland og pænt klædt på til julefesten i Det Hvide Hus.

Han overtog tøjlerne som præsident for universitetet Liberty i 2007. Det år døde hans far, Jerry Falwell Sr., som grundlagde den ultrakonservative kristne skole i 1971.

Han fik rigeligt med frynsegoder ud over sin løn, der var på 6,5 millioner kroner.

Han tog for eksempel et chartret jetfly til Miami til det årlige fysiske tjek hos en læge. Det var noget, skolens ledelse krævede, som nyhedsbureauet Reuters skrev sidste år.

Falwell fik også kritik for sin ledelse af universitetet Liberty.

»Det er et diktatur,« lød det fra en højtstående ansat til Politico sidste år. »Ingen skider på universitetet, uden at Jerry har sagt god for det.«

Falwell, der var en af de mest indflydelsesrige kristne ledere i USA, trak sig mandag officielt tilbage fra posten som præsident på Liberty.

Det skete som konsekvens af sexskandalen, der involverer hans kone, Becki, og hendes poolboy-elsker, Giancarlo Granda.

Den unge mand, der nu er blevet 29 år, hævder at have haft sex med den 53-årige fru Falwell i årevis – og at Jerry Falwell kunne lide at kigge på.

Falwell bekræftede, at konen havde været indiskret, men sagde også, at affæren var kortvarig. Og han nægtede bestemt, at han var involveret.

Han giftede sig med Becki i 1987, og de har tre børn sammen.