Det er at stramme den at sige, at alt i britisk politik lige nu handler om én dato.

Men det er tæt på. Og den dato kan de to kandidater til premierministerposten, Jeremy Hunt og Boris Johnson, ikke helt blive enige om.

Boris Johnson vil på den ene side trække Storbritannien ud af EU den 31. oktober uanset om det bliver med en aftale eller ej. Koste, hvad det koste vil.

»Jeg vil have de folkevalgte til at påtage sig deres ansvar og arbejde sammen for at få det her gennemført. Det ville være fuldstændig sindssygt nu, at sige, at vi har en falsk deadline,« slog han fast i en debat på BBC fredag.

Det bliver enten Boris Johnson (til venstre) eller Jeremy Hunt (til højre), der skal overtage Theresa Mays post som konservativ partileder og britisk premierminister. Foto: Handout/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Det bliver enten Boris Johnson (til venstre) eller Jeremy Hunt (til højre), der skal overtage Theresa Mays post som konservativ partileder og britisk premierminister. Foto: Handout/Reuters/Ritzau Scanpix

Tidligere har Johnson antydet, at han på et senere tidspunkt kan være villig til at acceptere en forsinkelse.

Hans modkandidat til posten som både premierminister og formand for de britiske konservative, Jeremy Hunt, ser helt anderledes på dato-spørgsmålet.

I et interview med BBC fredag er han ikke parat til at garantere, at Storbritannien når at forlade EU før jul. Det er dog hans forventning, siger han.

»Hvis vi får en aftale, bliver det på eller omkring den 31. oktober, men jeg kan ikke styre, hvad parlamentet gør, og derfor er jeg helt ærlig.«

»Jeg kommer ikke til at foregive, at det her let,« tilføjede han.

Gang på gang har EU sagt, at man ikke er klar til at genåbne forhandlingerne med Storbritannien, men hvad den kommende kommisison mener om spørgsmålet står enndu ikke helt klart.

Boris Johnson er favoritten til at overtage posten som premierminister efter Theresa May.

Om det bliver ham eller Jeremy Hunt er op til de 160.000 medlemmer af det konservaitve parti. Afgørelsen offentliggøres 23. juli, og allerede dagen efter tiltræder vinderen som premierminister.