NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har mandag mødtes med den rumænske præsident Klaus Iohannis og samt både landets stats- og udenrigsminister.

Det skriver norske Dagbladet.

»Vi vil gøre det, som er nødvendigt, for at beskytte alle allierede,« fortalte Jens Stoltenberg ved en pressekonference efter mødet og uddyber:

»Vi kan ikke tillade at Putin vinder. Det vil vise autoritære ledere rundt i hele verden, at de kan opnå deres mål ved at bruge militære styrker, og det vil gøre verden til et farligere sted for os alle. Derfor er det i alles sikkerhedsinteresse at støtte Ukraine.«

NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg og Rumæniens præsident Klaus Iohannis. Foto: Robert Ghement Vis mere NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg og Rumæniens præsident Klaus Iohannis. Foto: Robert Ghement

Gennem den seneste tid har Rusland målrettet sine angreb mod den ukrainske infrastruktur.

Det betyder, at flere byer og områder lider under manglen på strøm, vand, varme og mad.

Og derfor anklager Jens Stoltenberg Putin for bevidst at bruge den kolde ukrainske vinter som et våben.

»Det er forfærdeligt, og vi må være forberedte på flere angreb,« sagde NATO-generalsekretæren.

Han mener, at vi befinder os i en kritisk tid for den globale sikkerhed, og retter derfor en tak til den rumænske præsident og ministre for deres bidrag til NATO-samarbejdet.

»Som en respons på Ruslands angreb, styrker NATO sin tilstedeværelse fra Balkan til Sortehavet,« afslutter Jens Stoltenberg.