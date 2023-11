»Det gør verden farligere.«

Sådan lyder det fra Natos generalsekretær, når det kommer til en række beslutninger, som Rusland den seneste tid har taget.

Det skriver VG.

Denne uge trak Rusland sig tilbage fra den såkaldte CFE-aftale, der fastsætter, hvor mange konventionelle våben de enkelte lande må have.

Her ses Jens Stoltenberg under en tale den 9. november i Berlin. Foto: John Macdougall/AFP/Ritzau Scanpix

Og i sidste uge underskrev den russiske præsident, Vladimir Putin, en lov, der endeligt vedtager, at Rusland trækker sin ratifikation af en global atomaftale tilbage.

Der var tale om CTBT-traktaten, som blev vedtaget i FNs Generalforsamling i 1996 og er et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger.

I alt er tre store aftaler om nedrustning og våbenbegrænsning mellem Øst og Vest, der blev forhandlet under og efter Den Kolde Krig, nu brudt sammen, skriver VG.

»En æra er forbi, da Rusland i denne uge trak sig ud af den sidste af de tre store nedrustningsaftaler,« siger Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, til det norske medie.

Han tilføjer:

»Det gør verden farligere, fordi det åbner op for flere våben, og det giver os mindre gennemsigtighed.«

Ifølge Jens Stoltenberg er det uansvarligt, at Moskva har trukket sig ud af aftalerne.

»Det er uansvarligt, fordi de ikke længere føler sig bundet af aftalens loft over antallet af våben, men også fordi systemet med kontrol og gensidig inspektion er ved at bryde sammen. Det har i sig selv skabt tillid til, at aftalerne blev overholdt,« siger han til VG.

Efter Rusland tirsdag annoncerede, at man trak sig fra CFE-nedrustningsaftalen, gik Nato ud og fordømte beslutningen:

»Ruslands udmeldelse er den seneste i en serie af handlinger, som systematisk undergraver den europæisk-atlantiske sikkerhed,« lød det i den forbindelse.

Rusland overtog ved Sovjetunionens opløsning alle atomvåben.

Også dem, der var placeret i Ukraine.

Sovjetunionen gennemførte sin sidste atomprøvesprængning i 1990. USAs sidste var i 1992.